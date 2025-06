Vom Split-Coach zum italienischen Nationaltrainer: Gattuso beerbt Italiens Krisen-Elf

Gennaro Gattuso übernimmt das Ruder bei der italienischen Nationalmannschaft. Dies bestätigte Transferexperte Fabrizio Romano am Samstagabend kurz vor Mitternacht. Der ehemalige Mittelfeld-Kämpfer setzte sich gegen namhafte Konkurrenz durch – im Rennen waren auch Claudio Ranieri, Stefano Pioli, Daniele De Rossi und Fabio Cannavaro.

Zuletzt stand Gattuso beim kroatischen Traditionsverein Hajduk Split an der Seitenlinie, nachdem er bereits bei Topklubs wie AC Milan, SSC Napoli, Valencia und Olympique Marseille Erfahrung sammeln konnte. Teammanager Gianluigi Buffon zeigte sich im Gespräch mit dem italienischen Sender RAI überzeugt: „Wir haben die bestmögliche Entscheidung getroffen.“

Italiens Formkrise

Die Squadra Azzura (Spitzname der italienischen Nationalmannschaft) steckt derzeit in der WM-Qualifikation für 2026 in der Krise. In ihrer Gruppe mit Norwegen, Israel, Estland und Moldawien steht Italien nach zwei Spieltagen bei drei Punkten – einem Sieg folgte eine deutliche 0:3-Klatsche gegen die Norweger.

Trotz des überraschenden EM-Triumphs 2021 befindet sich der vierfache Weltmeister in einem besorgniserregenden Formtief.