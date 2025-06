Novak zieht um! Luxus-Imperium wächst um griechische Millionärsvilla

Novak Djokovic bereitet offenbar einen Umzug nach Griechenland vor. Der serbische Tennisstar plant, mit seiner Familie in Athen sesshaft zu werden und hat dort bereits die schulische Zukunft seiner Kinder Stefan und Tara organisiert.

Obwohl der Weltklassespieler Immobilien in verschiedenen Teilen der Welt besitzt, fiel seine Wahl nun auf die griechische Hauptstadt als neuen Lebensmittelpunkt.

Ein Rückzugsort der besonderen Art ist die Villa der Familie Djokovic am Kudos-See. In dieser exklusiven Gegend, in der Grundstückspreise in schwindelerregende Höhen klettern, hat die Familie ihre private Oase gefunden. Novaks Vater Srdjan erwarb hier bereits 2016 ein 2,3 Hektar großes Grundstück, dessen Wert seither erheblich gestiegen ist. Die Villa selbst gleicht einer Festung – ein Portier bewacht den Eingang, hohe Mauern schirmen neugierige Blicke ab und garantieren der Familie die nötige Privatsphäre.

Globales Immobilienportfolio

In Spanien nennt der Tennisprofi ein luxuriöses Anwesen in Marbella sein Eigen. Diese Immobilie bietet ihm ideale Trainingsbedingungen rund ums Jahr. Während der Corona-Pandemie verbrachte Djokovic viel Zeit in diesem Domizil und nutzte die Nähe zum renommierten Tennisclub „Puente Romano“. Branchenkenner schätzen den Wert dieser Villa auf rund 10 Millionen Euro.

Auch in den Vereinigten Staaten hat der Serbe Fuß gefasst: In Manhattan besitzt er zwei hochwertige Apartments in einem von Stararchitekt Renzo Piano entworfenen Gebäude in West Soho. Die nicht miteinander verbundenen Wohnungen bestechen durch Luxusausstattung wie Fußbodenheizung und maßgefertigte Möbel. Die strategisch günstige Lage ermöglicht Djokovic einen raschen Transfer zum Tenniskomplex „Flushing Meadows“, wo die US Open ausgetragen werden.

Sportlicher Erfolg

Djokovics beeindruckendes Immobilienportfolio spiegelt seinen beispiellosen Erfolg auf dem Tennisplatz wider. Als Rekordhalter bei den Preisgeldern aus ATP-Turnieren (Association of Tennis Professionals) hat er einen beträchtlichen Teil seiner Einnahmen in erstklassige Immobilien investiert.

Diese Anlagen bieten dem Sportstar und seiner Familie nicht nur luxuriöse Wohnverhältnisse, sondern auch die für einen Weltstar unverzichtbare Privatsphäre.