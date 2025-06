Vorbereitungen bereits auf Hochtouren: Djokovic plant Umzug – Athen statt Monte Carlo

Novak Djokovic denkt ernsthaft über einen Umzug mit seiner Familie nach Athen nach. Der serbische Tennisstar, der derzeit in Monte Carlo lebt, verbringt zunehmend mehr Zeit in Griechenland. Wie das griechische Portal Proto Thema berichtet, scheint ein Wechsel in die griechische Hauptstadt nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Dort könnte der Grand-Slam-Rekordhalter bald ein neues Kapitel als Vater, Investor und möglicher Förderer aufstrebender Tennistalente aufschlagen.

Nach seinem Halbfinal-Aus bei den French Open gegen Jannik Sinner richtet Djokovic seinen Blick verstärkt auf Projekte abseits des Centre Courts. Bei einem kürzlichen Aufenthalt in Athen inspizierten Novak und seine Frau Jelena bereits Immobilien und Bildungseinrichtungen in den nördlichen Stadtteilen. Dabei sondierte das Ehepaar gezielt Schuloptionen für ihre Kinder Stefan und Tara.

Athen-Pläne konkretisieren

Parallel dazu soll der 37-Jährige Interesse an Investitionen in Tennisanlagen im Olympischen Sportzentrum Athen (OAKA) zeigen. Laut Proto Thema deuten alle Anzeichen darauf hin, dass sich der Serbe, der das nahende Karriereende im Blick hat, strategisch auf seine Zeit nach dem Profitennis vorbereitet.

Der mögliche Umzug nach Athen könnte dabei eng mit seinen Plänen zur Förderung des Tennisnachwuchses verknüpft sein.

Piatti-Verbindung

Für zusätzlichen Gesprächsstoff sorgt die zeitgleiche Präsenz von Riccardo Piatti in der griechischen Hauptstadt. Der ehemalige Coach von Djokovics Konkurrenten plant die Eröffnung einer Tennisakademie in Athen – was Spekulationen über eine potenzielle Zusammenarbeit mit dem Serben befeuert.