Vom Staatsopern-Talent zum ESC-Star: JJs unglaublicher Aufstieg

Von der Wiener Staatsoper zum ESC-Rampenlicht: Johannes Pietsch alias JJ verbindet klassische Wurzeln mit Pop-Ambitionen und internationaler Lebenserfahrung.

Johannes Pietsch, unter seinem Künstlernamen JJ bekannt, hat einen bemerkenswerten Lebensweg hinter sich. In Wien geboren, verbrachte er seine Kindheit und frühe Jugend in Dubai, wo seine Familie ihren Lebensmittelpunkt hatte. An der Deutschen Internationalen Schule erhielt er nicht nur eine fundierte Ausbildung, sondern entwickelte auch beeindruckende Sprachkenntnisse – neben Deutsch und Englisch beherrscht er fließend Tagalog und Französisch. Mit 15 Jahren kehrte er mit seiner Familie in seine Geburtsstadt Wien zurück und schloss dort seine schulische Laufbahn ab. Seine musikalische Karriere nahm 2021 Fahrt auf, als er bei der ORF-Show „Starmania“ teilnahm und es bis ins Finale schaffte.

Opernausbildung

Die klassische Musik blieb für Pietsch stets ein wichtiger Anker. Seine Ausbildung an der Opernschule der Wiener Staatsoper eröffnete ihm zahlreiche Auftrittsmöglichkeiten im renommierten Haus am Ring. Dort übernahm er Nebenrollen in verschiedenen Produktionen wie „Macbeth“, „Billy Budd“ und „Tschick“. Zu seinen weiteren künstlerischen Stationen zählten ein Auftritt bei der Eröffnungsgala des neuen Standorts Nest sowie die Rolle des 1. Knaben in der Neuinszenierung der „Zauberflöte“.

Aktuelle Entwicklung

Gegenwärtig absolviert Pietsch ein Studium an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Sein jüngster ESC-Erfolg markiert nun einen bedeutenden Wendepunkt in seiner musikalischen Laufbahn.

Triumph beim Eurovision Song Contest

Mit seinem Beitrag „Wasted Love“ hat JJ den 69. Eurovision Song Contest 2025 in Basel gewonnen und damit den dritten ESC-Sieg in der Geschichte Österreichs nach 1966 und 2014 eingefahren. Der 24-jährige Countertenor begeisterte das internationale Publikum mit einer einzigartigen Mischung aus klassischen Opernanklängen und modernen Techno-Elementen.

In einem spannenden Finale setzte sich der österreichische Kandidat gegen die zweitplatzierte Yuval Raphael aus Israel durch. Der Sänger, der täglich mindestens drei Stunden Gesangstraining absolviert, nutzte seinen Triumph auch für eine persönliche Botschaft: „Liebe ist die stärkste Kraft auf diesem Planeten“, erklärte er in Bezug auf seinen Song über gescheiterte Romanzen. Zudem betonte er seinen Stolz, als erster Eurovision-Gewinner mit philippinischen Wurzeln und als offen homosexueller Künstler für Gleichheit und Akzeptanz einzutreten.

Bundeskanzler Christian Stocker gratulierte dem Künstler unmittelbar nach dem Sieg und schrieb auf X: „Was für ein großartiger Erfolg – meine herzlichsten Glückwünsche zum Gewinn des ESC 2025! JJ schreibt heute österreichische Musikgeschichte!“

