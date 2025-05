Budgetsorgen: ESC-Sieg könnte ORF-Programme killen

Ein ESC-Sieg von JJ würde den ORF-Chef wohl kaum in Feierlaune versetzen. Während Österreichs Eurovision-Hoffnung auf möglichst viele „Austria 12 Points“-Rufe hofft, dürfte Roland Weissmann bei jedem Spitzenergebnis innerlich zusammenzucken. Der Grund: Ein österreichischer Triumph würde bedeuten, dass der ORF im kommenden Jahr als Gastgeber fungieren und die gesamte Veranstaltung finanzieren müsste.

Millionenschwere Ausrichtung

Die Ausrichtung des Eurovision Song Contest ist ein kostspieliges Unterfangen. Nach Conchitas Erfolg 2015 investierte der ORF rund 25 Millionen Euro in die Show. Die Schweiz musste für die aktuelle Ausgabe in Basel etwa 30 Millionen Euro aufbringen. Mit ähnlichen oder sogar höheren Summen müsste der österreichische Rundfunk rechnen – und das ausgerechnet in einer Phase, in der der Sender einen strikten Sparkurs verfolgt.

Im Detail belaufen sich die aktuellen Netto-Ausgaben für den ESC 2025 in Basel auf 37,55 Millionen Euro, wobei der Kanton Basel-Stadt erhebliche Summen für Infrastruktur und Sicherheit beisteuert. Nach dem Sieg von Conchita Wurst 2014 zahlte der ORF etwa 15 Millionen Euro für die Ausrichtung, während die Stadt Wien weitere 17 Millionen Euro beisteuerte. Bei einem möglichen Sieg von JJ im zweiten Halbfinale am 15. Mai 2025 wäre mit deutlich höheren Kosten zu rechnen. Der ORF selbst hat bereits auf die „große organisatorische und finanzielle Herausforderung“ hingewiesen, nicht zuletzt aufgrund der Inflation der letzten Jahre.

Programmänderungen drohen

Ein Sieg könnte zudem Auswirkungen auf andere beliebte Formate haben. Die gleichzeitige Produktion von Eurovision Song Contest und „Dancing Stars“ in einer Saison würde das Budget des Senders übersteigen. Sollte JJ tatsächlich gewinnen, müssten vermutlich andere Sendungen vorübergehend weichen.

Während JJ von ESC-Ruhm träumt, dürfte ORF-Chef Weissmann insgeheim zittern.