Von Waisenhaus zur Milliarden-Marke: Die Gründer hinter den Luxus-Imperien

Ihre Namen zieren Luxusprodukte, ihre Lebensgeschichten bleiben oft unbekannt. Hinter den Milliarden-Marken stehen Visionäre, die aus dem Nichts Weltkonzerne erschufen.

Von bescheidenen Anfängen zu globalen Imperien – hinter vielen der bekanntesten Luxusmarken stehen faszinierende Gründerpersönlichkeiten, die ihren Unternehmen nicht nur ihren Namen, sondern auch ihre Vision verliehen haben. Während die Produkte heute weltweit bekannt sind, bleiben die Geschichten der Namensgeber oft im Verborgenen.

Mit einer Leihgabe von 1.000 Dollar – nach heutigem Wert etwa 32.800 Dollar – legte Charles Lewis Tiffany 1837 den Grundstein für sein Schmuckimperium. Der gebürtige Connecticuter eröffnete zunächst ein bescheidenes Geschäft in New York, das anfangs edles Glas und Porzellan verkaufte, bevor er in die Schmuckherstellung einstieg. Tiffanys Gespür für Qualität zahlte sich aus: Das Unternehmen expandierte rasch nach Europa mit Filialen in Paris und London.

Als Tiffany 1902 starb, hatte er sein Unternehmen zur führenden Schmuckmarke Nordamerikas aufgebaut – mit einem damaligen Wert von zwei Millionen Dollar, was heute etwa 73 Millionen entspräche. Die berühmte Marke mit dem charakteristischen Türkisblau wird mittlerweile auf 7,3 Milliarden Dollar geschätzt.

Revolutionäre Geschäftsideen

Eine revolutionäre Geschäftsidee hatte King Camp Gillette, geboren 1855 in Wisconsin: Er wollte ein Produkt entwickeln, das nach Gebrauch weggeworfen werden musste – um Kunden zum Wiederkauf zu zwingen. Als Handelsreisender kam er auf die Idee eines Rasierers mit austauschbaren Klingen. Ohne jegliche Vorkenntnisse in Metallverarbeitung tüftelte Gillette sechs Jahre an seinem Konzept, bis 1903 endlich die ersten Einwegrasierklingen auf den Markt kamen.

Seine geniale Verkaufsstrategie: Die Rasierer selbst verkaufte er mit Verlust, während er an den regelmäßig benötigten Ersatzklingen verdiente – ein Geschäftsmodell, das bis heute funktioniert. Mittlerweile gehört die Marke zum Procter & Gamble-Konzern und wird auf 7,4 Milliarden Dollar geschätzt.

Die Geschichte von Gabrielle „Coco“ Chanel liest sich wie ein Märchen. 1883 in Westfrankreich geboren, verlor sie mit elf Jahren ihre Mutter und wurde von ihrem Vater in ein Waisenhaus gegeben. Dort brachten ihr Nonnen das Nähen bei – eine Fertigkeit, die ihr Leben verändern sollte.

Nach verschiedenen Jobs als Schneiderin und Kabarettsängerin – woher ihr Spitzname „Coco“ stammt – begann sie mit 20 Jahren eine Beziehung mit dem wohlhabenden Etienne Balsan. Mit seiner Unterstützung eröffnete sie ihren ersten Hutladen in Paris. Chanels revolutionäre Designs, die auf Komfort statt auf einengende Korsetts setzten, begeisterten die Oberschicht.

Ihr Geschäft expandierte nach Deauville und Biarritz. Mit Kreationen wie dem Chanel-Kostüm, dem „Kleinen Schwarzen“ und dem legendären Parfüm Chanel No. 5 prägte sie die Modewelt nachhaltig. Selbst nach ihrem Tod 1971 blieb das Modehaus erfolgreich. Heute ist die Marke Chanel ein Imperium mit einem geschätzten Wert von 60 Milliarden Dollar.

Leidenschaft für Luxus

Ridley Scotts Film „House of Gucci“ brachte die dramatische Familiengeschichte auf die Leinwand – doch wie begann der Aufstieg des Modehauses? Guccio Gucci, 1881 in Florenz geboren, arbeitete zunächst als Page im Londoner Savoy Hotel. Dort beeindruckte ihn das luxuriöse Gepäck der wohlhabenden Gäste.

Nach über 20 Jahren in London kehrte er mit einer Geschäftsidee nach Italien zurück. Als Sohn eines Lederhandwerkers eröffnete er 1921 sein erstes Geschäft in Florenz, das zunächst importierte Koffer verkaufte. Als in den 1930er Jahren ein italienisches Handelsembargo den Ledernachschub erschwerte, bewies Gucci Kreativität: Er setzte auf alternative Materialien wie Weidenholz und Leinen.

Bei seinem Tod 1953 hatte das Unternehmen bereits Filialen in ganz Italien und eine Niederlassung in New York. Seine Söhne trieben die Expansion voran und eröffneten in den 1960er Jahren Geschäfte in London und Paris. Heute ist Gucci eine der bekanntesten Luxusmarken weltweit mit einem Markenwert von 15,6 Milliarden Dollar.

Die Leidenschaft für schnelle Autos wurde Enzo Ferrari bereits in die Wiege gelegt. Geboren 1898 in Modena, entflammte seine Begeisterung für den Motorsport im Alter von zehn Jahren, als sein Vater ihn zu einem Rennen nach Bologna mitnahm. Nach seinem Militärdienst begann er 1919 als Testfahrer für Costruzioni Meccaniche Nazionali in Mailand und startete parallel seine Karriere als Rennfahrer.

Später wechselte er zu Alfa Romeo, wo er über ein Jahrzehnt erfolgreich Rennen fuhr. Der Durchbruch kam, als Ferrari sein eigenes Unternehmen Auto Avio Costruzioni gründete, um Rennwagen zu entwickeln. 1947 unternahm er mit dem ersten offiziellen Ferrari, dem 125 S, eine Testfahrt. Noch im selben Jahr feierte das Fahrzeug seinen ersten Sieg beim Großen Preis von Rom.

Anfang der 1950er Jahre begann Ferrari mit der Produktion von Hochleistungssportwagen für die Straße.

Die exklusiven Boliden sind bis heute Statussymbole der Superreichen – und das Unternehmen wird mittlerweile auf über 77 Milliarden Dollar geschätzt.