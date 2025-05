Vor den Kameras: Marija Šerifović macht serbischer Sängerin einen Heiratsantrag

Ein überraschender Moment im Rampenlicht: Während einer Live-Sendung stellte Sängerin Marija Serifovic ihrer langjährigen Freundin Jovana Pajic die große Frage.

Spontaner Heiratsantrag

In einem unerwarteten Moment sorgte Sängerin Marija Serifovic für Aufsehen, als sie ihrer Kollegin Jovana Pajic während einer Live-Sendung einen Heiratsantrag machte. Vor den Augen aller Anwesenden steckte Serifovic ihrer langjährigen Freundin einen Ring an den Finger und sprach die bedeutungsvollen Worte „I, do“. Der Moderator griff den emotionalen Moment humorvoll auf und scherzte: „Davor am 5. Mai die Hochzeit.“

Die beiden Sängerinnen waren gemeinsam mit ihrer Freundin Jovana Miskovic zu Gast in der Show von Ivan Ivanovic. Nach dem bereits veröffentlichten Teaser zu urteilen, dürfen sich die Zuschauer am Freitagabend auf eine besonders unterhaltsame Sendung freuen.

Jahrelange Spekulationen

Die Beziehung zwischen Serifovic und Pajic sorgt seit Jahren für Gesprächsstoff in der Öffentlichkeit. Immer wieder wurde spekuliert, dass die Eurovision-Gewinnerin der Grund für Pajics Trennung von ihrem Ex-Mann Sale Cvetkovic gewesen sei. Obwohl beide Frauen diese Gerüchte wiederholt dementierten und stets betonten, lediglich beste Freundinnen zu sein, bleibt das Thema ihrer außergewöhnlich engen Verbindung bis heute in den Medien präsent.

In einem früheren Interview hatte Pajic ihre Freundschaft zu Serifovic einmal näher erläutert: „Mit Marija bin ich seit mehr als 15 Jahren befreundet. Wir verbringen Urlaube zusammen, besuchen einander regelmäßig. Sie kennt meine Kinder seit deren Geburt, und ich kenne jetzt ihren Sohn. Früher hat das niemanden interessiert und wurde nie in diesen Kontext gestellt. Erst mit der Änderung meines Beziehungsstatus kamen plötzlich diese Fragen auf.“ Auf die Frage, ob sie ihre Beziehung zu Marija nicht kommentieren wolle, hatte sie damals hinzugefügt: „Selbst wenn es wahr wäre, würde ich mich jetzt nicht einfach hinsetzen und es bestätigen. Ich habe verstanden, dass egal was ich sage, es nie ausreichen wird, weil meine Antwort niemandes Neugier befriedigen wird.“

Jeder soll denken, was er will.

Musikalische Zusammenarbeit

Interessanterweise scheint der vom Moderator erwähnte Termin am 5. Mai nicht zufällig gewählt zu sein. Die beiden Künstlerinnen haben für genau diesen Tag die Veröffentlichung ihres gemeinsamen Duetts „Demoni“ angekündigt. Der Song, an dem sie seit dem vergangenen Sommer gearbeitet haben, wird von ihnen selbst als „weibliche Hymne“ bezeichnet und thematisiert persönliche Ängste und das Überwinden innerer Dämonen.

Die musikalische Zusammenarbeit hat für beide offenbar eine tiefere Bedeutung. In einem gemeinsamen Video an ihre Fans dankten sie bereits für die überwältigende Resonanz und kündigten an, den Song am 7. Mai im Sava Centar live zu präsentieren. Nach eigenen Aussagen existiert das Lied in mehreren Versionen und entfalte seine volle Wirkung erst beim zweiten oder dritten Hören – vielleicht ein Sinnbild für die vielschichtige Beziehung der beiden Künstlerinnen.