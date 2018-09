Vrsaljko schickt süße Botschaft an Mädchen mit Leukämie (VIDEO)

Die sportbegeisterte Katarina (27) ist nicht nur Fan der „Vatreni“, sondern schloss kürzlich auch die Maschinen- und Schiffsbaufakultät ab. Im April folgte eine Diagnose, die ihr Leben veränderte.

Keti, wie sie ihre Freunde nennen, leidet unter Leukämie. Während sie gegen die Krankheit kämpfte, bereitete sie ihre Abschlussprüfung vor und verfolgte jedes Match der kroatischen Nationalmannschaft bei der WM. Vor allem Šime Vrsaljko hat es der 27-Jährigen angetan. Während sie im Krankenhaus lag, war sie nonstop auf seinen Social Media-Profilen, die ihr ihre Tage auf der Krebsstation verkürzten.

Lesen Sie auch: Džeko und Arnautović feiern nach ÖFB-Pleite gemeinsam! Gestern Abend trafen sie auf dem Feld noch als Gegner aufeinander - einige Stunden später feierten sie gemeinsam - und das trotz des Siegs der Bosnier gegen die Österreichische Fußballnationalmannschaft.

Einen Tag nach dem Sieg der „Vatreni“ gegen die Engländer verteidigte sie ihre Diplomarbeit erfolgreich. Aus diesem Grund haben ihre Freunde eine ganz besondere Überraschung für sie vorbereitet. Als Geschenk bekam Keti ein Video, in welchem ihr ihre engsten Freunde zum Diplom gratulieren und ihr viel Kraft im Kampf gegen die Leukämie wünschen. Diesen Glückwünschen schloss sich auch ihr Lieblingskicker Vrsaljko an.

Videobotschaft

„Hallo Keti, alles Gute zum Geburtstag. Ich möchte dir auch zum Diplom gratulieren. Sei immer fröhlich, glücklich und stolz. So wie ich auf dich stolz bin, wie du uns die gesamte WM über angefeuert hast. Ich bin dein großer feuriger Fan. Sei mutig und gib niemals auf! Zum Schluss einen ganz großen Gruß an dich“, so Šime Vrsaljko im Video, der Katarina auch ein Dress zukommen ließ.

Ihre Reaktionen auf Vrsaljkos Botschaft muss man einfach gesehen haben! Das Video findet ihr auf der zweiten Seite!