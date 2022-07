Vucic: „Wenn der Westen sein Angebot nicht annimmt, werden wir zur Hölle fahren…“

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic führte mit dem privaten, nationalen TV-Sender Pink ein Interview. Unter anderem ging es auch um den Ukraine-Krieg und seine Beziehungen zu Russland.

Aleksandar Vucic lässt im serbischen Fernsehen aufhorchen. Noch schlimmer soll der Krieg werden, erklärt er in einem TV-Interview, wie die kremlfreundliche Russia Today berichtet. Es hätte keinen Sinn mehr, diesen Konflikt als regional einzustufen. Wir müssten verstehen, dass wir uns in einem Weltkrieg befinden, soll das serbische Staatsoberhaupt im Interview gesagt haben. Der gesamte Westen würde durch die Ukraine gegen Russland kämpfen, allerdings mit ukrainischen Soldaten. Vucic soll darauf hingewiesen haben, dass „er alles tun wird, um den Frieden zu bewahren„.

Putins Angebot an den Westen

Der serbische Präsident soll auch von einem Angebot gesprochen haben. Er sei sich sicher, dass Putin dem Westen einen Vorschlag unterbreiten wird. Dazu soll Vucic im Interview gesagt haben: „Ich weiß, was uns erwartet. In dem Moment, in dem Wladimir Putin die Dinge in Sewersk, Bachmut und Soledar beendet hat, […] wird sein Angebot folgen. Wenn der Westen sein Angebot nicht annimmt, werden wir zur Hölle fahren.“ Dabei war er sich sicher: „Sie werden es nicht annehmen.„

Sanktionslos gegen Russland

Erst letzten Monat hat der serbische Außenminister Nikola Selakovic nochmals darauf hingewiesen, dass Serbien die Verhängung von Sanktionen gegen Russland ablehnt: „Ich darf an eine Sache erinnern: Serbien war Teil eines Staates, der viele Jahre unter internationalen Sanktionen stand. Diese Sanktionen haben niemandem etwas Gutes gebracht.„

Auch aktuelle Gaslieferung und die dazugehörigen Preise dürften ein enormer Grund dafür sein, dass es sich Serbien mit Russland nicht verscherzen will. Denn der nächste Winter wird bestimmt kommen.

