Wachtelfarm entpuppt sich als Casino – Betreiber drohen 150.000 Euro Strafe

Statt Wachteln fanden die Beamten Glücksspielautomaten – eine überraschende Entdeckung bei einer Routinekontrolle könnte die Betreiber nun teuer zu stehen kommen.

Bei einer Kontrolle einer Wachtelfarm stießen Beamte der Polizei und des Büros für Sofortmaßnahmen auf illegale Glücksspielautomaten. Die ursprüngliche Inspektion erfolgte aufgrund des Verdachts einer nicht genehmigten Gewerbetätigkeit. Nach der Entdeckung der Spielgeräte wurden umgehend Spezialisten der Finanzpolizei hinzugezogen, die eine eingehende Überprüfung durchführten und die Automaten sicherstellten.

⇢ Statt Wachteln: Polizei hebt versteckte Spielhölle in Wien-Penzing aus



Drohende Strafen

Die Betreiber der Anlage müssen nun mit empfindlichen finanziellen Konsequenzen rechnen – das Gesetz sieht Geldstrafen von bis zu 150.000 Euro vor. Ermittlungen ergaben, dass die Spielautomaten mittels Videoüberwachung kontrolliert wurden. Anwesende Spieler gaben an, dass Gewinnauszahlungen offenbar durch eine im Hintergrund agierende Person erfolgten.

„Illegales Glücksspiel wird fernab jeglichen Spielerschutzes betrieben und kann Existenzen zerstören“, meinten Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) und Staatsekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).