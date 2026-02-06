Statt Wachteln: Polizei hebt versteckte Spielhölle in Wien-Penzing aus

Statt Wachteln fanden Beamte in Wien-Penzing eine versteckte Spielhölle. Die Kontrolle einer Farm führte zu einem unerwarteten Fund, der nun teuer werden könnte.

Bei einer Routinekontrolle in Wien-Penzing stießen Beamte auf einen unerwarteten Fund. Was als Überprüfung wegen vermuteter illegaler Gewerbeausübung in einer Wachtelfarm begann, entwickelte sich zu einem Schlag gegen das illegale Glücksspiel. Ende Jänner entdeckten Polizisten gemeinsam mit Mitarbeitern des Wiener Büros für Sofortmaßnahmen in einem Mehrparteienhaus fünf einsatzbereite Glücksspielautomaten. Die Finanzpolizei des Amts für Betrugsbekämpfung wurde umgehend hinzugezogen.

Die Finanzbeamten führten vor Ort eine gründliche Untersuchung durch und vernahmen die anwesenden Spieler. Die Ermittlungen ergaben, dass die Automaten unter Videoüberwachung standen. Laut Aussagen der Spieler erfolgte die Auszahlung von Gewinnen offenbar durch eine Person im Hintergrund.

Drohende Strafen

Sämtliche aufgefundenen Glücksspielgeräte wurden konfisziert. Gegen die Betreiber laufen derzeit intensive Ermittlungen – ihnen drohen nach dem Glücksspielgesetz empfindliche Geldstrafen von bis zu 150.000 Euro.

„Illegales Glücksspiel wird fernab jeglichen Spielerschutzes betrieben und kann Existenzen zerstören. Daher ist jeder sichergestellte illegal aufgestellte Automat ein wichtiger Schritt in diesem Kampf, und die Finanzpolizei wird weiterhin konsequent vorgehen.

Wir gratulieren allen beteiligten Behörden zur guten Zusammenarbeit und zu diesem wichtigen Erfolg gegen das illegale Glücksspiel“, fanden Finanzminister Markus Marterbauer (SP) und Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl klare Worte.

