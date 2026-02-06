Wenn der Staat mitspielt: Harmlose Pokerrunde endet vor Gericht

Drei Männer, eine Wohnung und ein teures Pokerspiel: Die Innsbrucker Kartenrunde kostet die Beteiligten nun 480.000 Euro Steuernachzahlung und Haftstrafen.

Drei Innsbrucker Männer müssen sich nun mit schwerwiegenden Konsequenzen auseinandersetzen, nachdem sie über einen längeren Zeitraum Pokerrunden in einer Privatwohnung veranstaltet hatten. Das Landesgericht Tirol stufte diese Zusammenkünfte als verbotenes Glücksspiel ein und verhängte empfindliche Sanktionen: Neben beträchtlichen Geldstrafen und bedingten Haftstrafen müssen die Betroffenen dem Finanzamt 480.000 Euro nachzahlen. Behörden decken regelmäßig solche zu privaten Spielhöllen umfunktionierte Wohnungen auf – der Tiroler Vorfall reiht sich in eine längere Liste ähnlicher Fälle ein.

Besonders problematisch wird die Situation, wenn die Finanzbehörden einschreiten. Die rechtliche Einstufung als illegales Glücksspiel zieht massive steuerliche Nachforderungen nach sich. Im Fall der Tiroler Pokerrunde belaufen sich diese auf 480.000 Euro – eine Summe, die für die Verurteilten existenzgefährdende Ausmaße annimmt.

Vielen Freizeitspielerinnen und -spielern fehlt jedoch das Bewusstsein, wann genau Kartenspiele rechtlich bedenklich werden. Insbesondere die Risiken bei scheinbar harmlosen Spielrunden im Freundeskreis werden unterschätzt. Die Tageszeitung „Heute“ hat zu dieser Thematik den Wiener Glücksspielrechtsexperten Oliver Peschel befragt.

Legale Grenzen

Peschel erläutert, dass Kartenspiele im privaten Umfeld unter bestimmten Voraussetzungen durchaus legal sein können: „Im privaten Bereich darf zum reinen Vergnügen und um geringe Beträge gespielt werden. Das gilt für das Schnapsen und Watten gleich wie für Poker-Runden.“ Ausschlaggebend sei jedoch die Häufigkeit und der Organisationsgrad der Spielabende.

„Erst wenn diese Spiele häufiger stattfinden und dabei größere Summen gesetzt würden, könne es problematisch werden“, so Peschel. Überraschend dabei: Diese „größeren Summen“ bewegen sich oft im niedrigen Eurobereich. „Bei Spielen unter Freunden lagen sie bei wenigen Euro.“ Als besonders kritisch bewertet der Experte wiederkehrende Spielrunden oder feste Spielorte, beispielsweise einen speziell dafür vorgesehenen Tisch.

Rechtliche Fallstricke

„Wenn die Runden regelmäßig stattfinden, vielleicht sogar mit eigens dafür reserviertem Tisch, kann das auch bei kleinen Einsätzen problematisch werden“, warnt Peschel. Ein verbreiteter Irrtum sei zudem die Annahme, Glücksspiel sei nur dann rechtswidrig, wenn jemand davon profitiert – eine Fehleinschätzung mit potenziell teuren Folgen.

Dennoch existieren legale Möglichkeiten für Kartenspiele mit Geldeinsatz. „Um Geld gekartet werden könne aber nicht nur privat oder im Casino“, erklärt Peschel.

Eine Sonderregelung gilt für die Gastronomie: „Diese dürfen einmal im Quartal mit eingeschränkter Personenanzahl Karten-Turniere ausrichten, bei denen um maximal zehn Euro pro Turnier und Teilnehmer gespielt wird.“