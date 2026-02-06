Stalking-Horror: Bosnier prügelt auf Ex-Frau und ihren Neuen ein

Ein 54-jähriger Bosnier mit Wohnsitz in Rom muss für drei Jahre ins Gefängnis. Die Untersuchungsrichterin Giulia Pussini am Gericht in Udine (Italien) verhängte diese Strafe wegen anhaltenden Stalkings gegen seine frühere Partnerin und deren neuen Lebensgefährten.

Der Verurteilte hatte das Paar über einen Zeitraum von zwei Jahren massiv belästigt. Wie das Portal Telefriuli berichtet, ignorierte der Mann sogar eine ausdrückliche Warnung des Polizeikommissars und setzte seine Ex-Frau und ihren neuen Partner, der anwaltlich von Federico Artico vertreten wurde, weiterhin Drohungen und Beschimpfungen aus.

Gewaltsame Eskalation

Die Situation eskalierte im Jänner dieses Jahres, als der Täter das Paar in einem Lokal antraf und dem neuen Partner unvermittelt ins Gesicht schlug. Dieser Vorfall führte schließlich zur Anzeige und dem nun abgeschlossenen Gerichtsverfahren.

Besonders schwerwiegend wertete das Gericht, dass der Mann nicht nur seine Ex-Frau verfolgte, sondern auch deren minderjährige Tochter mit Nachrichten kontaktierte, in denen er die Mutter des Kindes herabwürdigte und bedrohte.