1,80 Meter, 60 Kilo: Kroatiens erster Roboter sucht Geldgeber

Kroatiens erster humanoider Roboter steht in den Startlöchern. RINNO, 1,80 Meter groß und in Imotski entwickelt, soll bald Industrie und später sogar Medizin revolutionieren.

Nach über einem Jahrzehnt intensiver Forschungsarbeit präsentiert sich RINNO der Öffentlichkeit – der erste in Kroatien entwickelte humanoide Roboter. Bei seiner Medienpremiere am Dienstag demonstrierte der 1,80 Meter große und 60 Kilogramm schwere Roboter seine Funktionen. Das vollständig in der Region Imotski in Kroatien konstruierte System soll künftig sowohl im professionellen Umfeld als auch im Alltag unterstützend eingesetzt werden.

Der Entwickler Mario Ljubicic skizzierte die Einsatzgebiete seines technologischen Durchbruchs: „Vorrangig sehe ich ihn in Produktion, Logistik, Industrie, Transport, Service und Wartung. Das ist die erste Entwicklungsphase, innerhalb eines Jahres erwarte ich das finale Produkt.“ Für die Zukunft hat Ljubicic noch weitreichendere Visionen: „In drei bis vier Jahren möchte ich solche Roboter auch in der Medizintechnik einsetzen. Dabei geht es immer um die Auslieferung eines marktreifen Produkts.“

Marktreife Planung

Die Markteinführung hängt laut dem Entwickler entscheidend von regulatorischen Prozessen ab: „Jetzt präsentiere ich meinen ersten Prototyp. Es ist Zeit, ein homologiertes Produkt mit den erforderlichen Zertifikaten für den Markt zu entwickeln. Derzeit habe ich noch keinen Investor, suche aber die erste Finanzierungsrunde, um die Produktion zu starten.“

Zum Ende der Präsentation wandte sich RINNO selbst an das Publikum mit den Worten: „Ich grüße alle Zuschauer des HRT und danke, dass Sie gekommen sind.“