Eiswasser-Experiment enthüllt: Wer hält wirklich mehr Schmerzen aus?

Eiskaltes Wasser als Prüfstein für einen populären Geschlechtermythos: Wer hält mehr aus? Die Antwort ist komplexer als gedacht – mit überraschenden Erkenntnissen.

Wer erträgt mehr Schmerzen?

In sozialen Netzwerken flammt regelmäßig die Debatte auf, ob Frauen oder Männer eine höhere Schmerztoleranz besitzen. Das Hauptargument für die weibliche Überlegenheit stützt sich meist auf die Tatsache, dass Frauen Menstruationsbeschwerden und Geburtswehen aushalten müssen – Erfahrungen, die Männern naturgemäß fremd bleiben. Doch was ist wirklich dran an dieser populären Annahme?

Das Team der bekannten Wissenschaftssendung „Myth Busters“ wollte es genau wissen und unterzog freiwillige Testpersonen beider Geschlechter einem einfachen, aber durchaus unangenehmen Experiment: Die Teilnehmenden mussten ihre Hand so lange wie möglich in eiskaltem Wasser halten – maximal drei Minuten. Während einige männliche Probanden die volle Zeit durchhielten und manche Frauen vorzeitig aufgaben, zeigten die Durchschnittswerte ein überraschendes Bild: Insgesamt bewiesen die weiblichen Teilnehmerinnen die größere Ausdauer.

Bei genauerer Betrachtung der Daten entdeckten die Forscher jedoch eine interessante Nuance. Frauen, die noch keine Kinder geboren hatten, schnitten im Test sogar etwas schlechter ab als die männlichen Probanden. Dies führte zu einer weiterführenden Analyse: Als die Wissenschaftler gezielt die Ergebnisse jener Frauen auswerteten, die ohne Schmerzmittel entbunden hatten, zeigte sich bei dieser Gruppe tatsächlich eine signifikant höhere Schmerztoleranz.

Medizinische Konsequenzen

Was zunächst wie eine harmlose Internetdebatte erscheint, kann jedoch ernsthafte Auswirkungen haben. Die verbreitete Annahme, Frauen könnten Schmerzen „von Natur aus“ besser ertragen, führt mitunter dazu, dass ihre gesundheitlichen Beschwerden im medizinischen Alltag nicht mit derselben Ernsthaftigkeit behandelt werden wie jene von Männern. Besonders problematisch ist dies für Frauen aus Minderheitsgruppen, die zusätzlich mit dem schädlichen Stereotyp konfrontiert werden, sie seien besonders schmerzresistent – was dazu führt, dass ihre Beschwerden noch seltener angemessene Beachtung finden.

Individuelle Unterschiede

Ein weiterer wichtiger Aspekt, den das Experiment nicht berücksichtigt, ist die Situation von Menschen mit chronischen Schmerzen. Bei ihnen kann sich die Schmerzwahrnehmung mit der Zeit dramatisch verändern: Was eine schmerzfreie Person auf einer Skala mit sieben bewerten würde, könnte für jemanden, der seit Jahren mit Schmerzen lebt, lediglich eine Eins bedeuten.

All diese Faktoren unterstreichen, dass Schmerz ein weitaus komplexeres Phänomen ist, als es auf den ersten Blick erscheint, und dass das Schmerzempfinden höchst individuell ausgeprägt ist.