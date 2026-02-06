Exatlon-Drama: Kapitän rastet nach Niederlage völlig aus

Nach mehreren Niederlagen des Roten Teams auf dem anspruchsvollen Exatlon-Parcours verlor Kapitän Jovan Radulovic Jodzir völlig die Fassung. Bei einem Spielstand von 6:3 zugunsten des Blauen Teams benötigte seine Mannschaft dringend einen Erfolg, der ihnen jedoch knapp verwehrt blieb. Der sonst für seinen Humor bekannte Teilnehmer von Exatlon Serbien zeigte eine völlig andere Seite, als die Enttäuschung über die Leistung seines Teams überhandnahm.

Emotionaler Ausbruch

In einem emotionalen Ausbruch richtete er seinen Frust direkt gegen die eigenen Teamkollegen: „Was ist mit euch zum Teufel? Schert euch zum Teufel! Zum Teufel mit euch!“ Entweder ihr spielt oder ihr spielt nicht! Nicht dies, nicht das, treibt meine Anspannung nicht in die Höhe. Spielt bis zum Ende und die Sache ist erledigt.

„Ich verfluche den Tag, an dem ich hergekommen bin und warum ich hergekommen bin.“ Dein ganzes Leben warst du ein Nichts, du wirst nie etwas erreichen, du widerlicher Jovan Radulovic. Seit ich ein Kind war, wusste ich, dass aus mir nie etwas werden wird“, schrie Jodzir, während er sich selbst gegen den Kopf schlug.

Während er sich selbst gegen den Kopf schlug.