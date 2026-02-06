WLAN-Notfall: Mit diesem Geheimtrick springt Ihr Internet sofort an

Wenn Ihr Smartphone plötzlich den Dienst verweigert, liegt die Lösung oft nur wenige Fingertipps entfernt. Ein gezielter Network-Reset kann Verbindungsprobleme beheben.

Wenn das Internet auf Ihrem Smartphone oder Tablet plötzlich streikt, muss nicht zwingend der WLAN-Router oder ein schwaches Signal die Ursache sein. Häufig verbergen sich die Probleme in den Netzwerkeinstellungen des Geräts selbst. Ein gezieltes Zurücksetzen dieser Einstellungen kann zahlreiche Verbindungsschwierigkeiten beheben, ohne dass ein kompletter Geräte-Reset erforderlich wird. Diese Maßnahme bietet sich besonders an, wenn keine WLAN-Verbindung mehr zustande kommt, Bluetooth-Geräte nicht korrekt funktionieren, Anrufe nicht durchgestellt werden können oder immer wieder abbrechen, oder wenn VPN-Verbindungen versagen. Besonders hilfreich erweist sich ein Network-Reset auch dann, wenn Ihr Mobilgerät keine WLAN-Netzwerke mehr erkennt.

Der Vorgang selbst lässt sich unkompliziert über die Geräteeinstellungen durchführen und beschränkt sich ausschließlich auf die Netzwerkkonfigurationen. Apps, persönliche Dateien und andere Einstellungen bleiben dabei vollständig erhalten. Allerdings werden sämtliche netzwerkbezogenen Daten gelöscht – darunter alle gespeicherten WLAN-Zugänge mit ihren Passwörtern. Es empfiehlt sich daher, diese Informationen vorab beispielsweise in einem Passwort-Manager zu sichern. Ebenfalls betroffen sind gekoppelte Bluetooth-Geräte wie Kopfhörer, Lautsprecher oder Fahrzeugsysteme sowie Mobilfunkkonfigurationen und VPN-Profile.

Geräte-spezifische Wege

Der Weg zum Zurücksetzen der Netzwerkeinstellungen unterscheidet sich je nach Betriebssystem. Bei Google-Pixel und anderen Android-Geräten navigieren Sie zunächst zum Menüpunkt „System“, der sich ganz unten in den Einstellungen befindet. Dort wählen Sie „Optionen zum Zurücksetzen“ und anschließend „WLAN, mobile Daten & Bluetooth zurücksetzen“. Mit einem Tipp auf „Einstellungen zurücksetzen“ schließen Sie den Vorgang ab.

Samsung-Galaxy-Nutzer finden die entsprechende Option an einer anderen Stelle: Öffnen Sie in den Einstellungen zunächst „Allgemeine Verwaltung“, tippen Sie dann auf „Zurücksetzen“ und wählen Sie „Zurücksetzen von Netzwerkeinstellungen“. Bei Apple-Geräten führt der Weg über „Allgemein“ zu „iPhone/iPad übertragen/zurücksetzen“ und weiter zu „Zurücksetzen“.

Im daraufhin erscheinenden Menü tippen Sie auf „Netzwerkeinstellungen“.