Während Balkon brennt: Pensionistin schlummert tief – Rettung in letzter Minute

In Ulrichsberg (Oberösterreich) kam es zu einem nächtlichen Zwischenfall, als eine Friedhofskerze auf dem Balkon einer 87-jährigen Bewohnerin einer betreuten Wohneinrichtung einen Brand auslöste. Die Seniorin hatte die Kerze vor dem Schlafengehen im Erdgeschoß platziert, bemerkte die entstehenden Flammen jedoch nicht, da sie zuvor eine Schlaftablette eingenommen hatte und tief schlief.

Das Feuer griff auf ein Regal sowie weitere auf dem Balkon gelagerte Gegenstände über, während die betagte Dame weiter schlummerte.

Beherzte Rettungsaktion

Der Brand hätte schlimmere Folgen haben können, wäre nicht eine 40-jährige Passantin zufällig vorbeigekommen. Die Frau handelte sofort, als sie die Flammen entdeckte. Sie besorgte einen Feuerlöscher und bekämpfte gemeinsam mit einem weiteren Passanten das Feuer, bis professionelle Hilfe eintraf. Durch diesen beherzten Einsatz konnte Schlimmeres verhindert werden.

Feuerwehreinsatz

Die alarmierten Feuerwehrleute übernahmen die Nachlöscharbeiten, während ein Atemschutztrupp versuchte, die schlafende Seniorin zu wecken. Als die 87-Jährige auf Klopfen nicht reagierte, öffneten die Einsatzkräfte ihre Wohnungstür mit einem hinterlegten Schlüssel. Die Türspaltsicherung musste dabei aufgezwickt werden. Christoph Ploderl von der Feuerwehr Klaffer berichtete: „Als drei Atemschutzträger die Dame weckten, hat sie sich natürlich geschreckt, dann aber bedankt.“

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.

