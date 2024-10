Waffe an Kopf gehalten: Teenagerinnen in Wiener Wohnung vergewaltigt

Zwei Freundinnen sollen am Nationalfeiertag in einer Wohnung in Wien-Brigittenau von zwei Männern im Alter von 17 und 31 Jahren vergewaltigt worden sein.

Am späten Abend des Nationalfeiertags kam es in Wien-Brigittenau zu einem ernsten Vorfall, der die Polizei alarmierte. Zwei Jugendliche, eine 15-Jährige und ihre 14-jährige Freundin, meldeten der Notrufzentrale, dass sie in einer fremden Wohnung zu sexuellen Handlungen genötigt wurden.

Die umgehend eingetroffenen Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau fanden die mutmaßlichen Täter schlafend vor. Unterstützt von der WEGA wurde die Festnahme eines 17-jährigen und eines 31-jährigen Mannes, beide algerischer Staatsangehörigkeit, vollzogen. Den Ermittlungen zufolge sollen die Mädchen von den Verdächtigen gezwungen worden sein, Suchtmittel zu konsumieren. Wie es weiter hieß, setzte der 31-Jährige dem 14-jährigen Opfer eine Waffe an den Kopf, die sich später als Spielzeugwaffe herausstellte und in einem Müllbeutel entdeckt wurde.

Fortlaufende Ermittlungen

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden die Tatverdächtigen in eine Justizanstalt überführt. Das Landeskriminalamt Wien, insbesondere die Außenstelle Zentrum Ost, hat die Ermittlungen im Bereich Sexualdelikte übernommen. Die Klärung der genauen Vorfälle steht im Fokus, um gegebenenfalls die erforderlichen rechtlichen Schritte einzuleiten. Die Polizei betont die Bedeutung einer detaillierten Untersuchung, um alle Aspekte dieses schwerwiegenden Falles umfassend zu beleuchten.