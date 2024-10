Einsatz im Park: Jugendlicher lag mit Messerstich auf Tisch

Am Sonntagabend wurde die Wiener Polizei wegen eines ernsten Vorfalls im Hermann-Leopoldi-Park in Wien-Meidling alarmiert. Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde dort schwer verletzt auf einem Tisch aufgefunden.

Der Polizei zufolge ging der Entdeckung eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen voraus.

Angriff mit Messer und Pfefferspray im Meidlinger Park

Wie die Polizei berichtet, hielten sich der 17-Jährige und sein Bruder mit weiteren Jugendlichen im Park auf, als sie plötzlich von einer anderen Gruppe angegriffen wurden. Dabei setzten die Angreifer ein Messer und Pfefferspray ein. Der 17-Jährige erlitt durch einen Messerstich eine Verletzung im Oberkörper. Sein 16-jähriger Bruder wurde durch einen Schlag ins Gesicht verletzt und ebenfalls mit Pfefferspray besprüht.

Schnelle Festnahme der mutmaßlichen Täter

Dank einer schnellen Fahndung der Polizei konnten mehrere Jugendliche in der Nähe des Tatorts angehalten werden. Zwei junge Männer wurden als Verdächtige identifiziert. Die Ermittler sicherten die mutmaßlichen Tatwaffen – zwei Messer und ein Pfefferspray – am Tatort. Die verletzten Brüder erhielten sofort medizinische Hilfe und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der 17-Jährige konnte jedoch bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Die beiden festgenommenen Verdächtigen befinden sich in polizeilichem Gewahrsam, während weitere Ermittlungen fortgesetzt werden, um die genauen Umstände der Attacke aufzuklären.