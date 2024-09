Wahl-Ergebnisse: Wer wird das Rennen machen?

Rund 6,3 Millionen Bürger sind aufgerufen, einen neuen Nationalrat zu wählen. Seit 8 Uhr sind die meisten der insgesamt 9.889 Wahllokale geöffnet. Viele der Spitzenkandidaten, einschließlich Kanzler Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler, haben ihre Stimmen bereits abgegeben. Das vorläufige Gesamtergebnis wird für den späten Abend, voraussichtlich nicht vor 23 Uhr, erwartet. Erste Hochrechnungen geben jedoch bereits kurz nach Wahlschluss um 17 Uhr einen Hinweis auf den Wahlausgang.

Hohe Wahlbeteiligung und wegweisende Umfragen

Die Wahlbeteiligung wird voraussichtlich hoch sein, was die Relevanz dieser Wahl widerspiegelt. Erstmals könnte die FPÖ den Spitzenplatz erringen. Bisher dominierten die ÖVP und SPÖ. Jüngste Umfragen zeigen ein knappes Rennen zwischen der ÖVP und FPÖ, während die SPÖ abgeschlagen auf Platz drei vermutet wird. Spannend wird es auch beim vierten Platz: Die NEOS führen knapp vor den Grünen, die durch das Hochwasser zusätzlichen Zulauf erhielten. Kleinere Parteien wie die Bierpartei und die KPÖ, die jeweils rund vier Prozent in Umfragen erreichen, hoffen ebenfalls auf den Einzug in den Nationalrat.

Stimmen aus Vorarlberg werden bereits gezählt

In Vorarlberg sind die Wahllokale traditionell früher geschlossen. Die letzten Wahllokale schlossen dort um 13 Uhr. Bei schönem Herbstwetter, bei strahlendem Sonnenschein, gingen viele Wähler in Vorarlberg zu den Urnen. Erste Ergebnisse aus kleinen Ortschaften sind bereits verfügbar, dürfen jedoch erst nach 17 Uhr publik gemacht werden. In Vorarlberg betrug die Wahlbeteiligung vor fünf Jahren 67,71 Prozent, einschließlich der Wahlkarten.