NRW 2024: Diese Politiker waren bereits wählen (VIDEOS)

Kurz noch gefrühstückt oder Espresso getrunken und ab gings. Viele der Spitzenkandidaten sowie auch andere Politiker und Promis waren bereits ihre Stimme zur Nationalratswahl 2024 abgeben. Viele Kamera-Teams haben sie dabei begleitet. Wie und wo und vor allem, was sie dazu zu sagen hatten, hier in einer kurzen Zusammenfassung.

VIDEOS vom Urnengang

Gemeinsam mit Ehefrau Doris Schmidauer machte sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) auf den Weg zur Wahlkabine. Er bedankte sich dabei vor allem für die vielen Freiwilligen an diesem Tag. Es deute alles auf eine hohe Wahlbeteiligung hin. „Schaut ganz danach aus,“ zeigte er zuversichtlich. (Zum VIDEO)

Für den Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) ist „Wahltag der Festtag der Demokratie. Das ist für alle Staatsbürgerinnen und Staatsbürger eine gute Gelegenheit, mitzugestalten.“ (Zum VIDEO)

Der noch amtierende Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) freute sich über das schöne Wetter und stellte fest: „Heute geht es tatsächlich um viel. Jetzt geht’s um die Auftragsvergabe und eine Richtungsentscheidung.“ (Zum VIDEO)

Der SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Babler gab mit seiner Stimme „vielen Kindern, vielen Frauen und vielen arbeitenden Menschen eine Stimme“. (Zum VIDEO)

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) ging nach seinem gewohnten Espresso-„Frühstück“ zur Wahl, wurde dabei von seiner Ehefrau Sabine begleitet und rät dazu, nicht „taktisch rumzuwählen“. (Zum VIDEO)

Die NEOS-Spitzenkandidatin Beate Meinl-Reisinger ging in lässiger Jogginghose zur Wahl. „Das Ziel ist es, eine Alternative zu bieten zu Schwarz-Blau. Wirklich eine Reform-Alternative zu bieten, das ist das Ziel,“ erklärte sie. (Zum VIDEO)

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ging ihren Urnengang mit ihrem Hund und hofft, „dass alle Wählerinnen und Wähler von ihrem Wahlrecht gebraucht machen. Es geht um viel.“ (Zum VIDEO)

Der Spitzenkandidat der Bierpartei, Dominik Wlazny, gab sich nach der Wahl gewohnt unberührt: „Jetz‘ weri amoi nix mochn. Abhängen. Ausspannen.“ (Zum VIDEO)

Die stellvertretende Parteichefin der Grünen, Leonore Gewessler warnte beim Wahlgang vor „rechten Hetzern und Klimawandel-Leugnern“. (Zum VIDEO)

Mehr als 60 Prozent unzufrieden

Die politischen Turbulenzen bleiben nicht ohne Folgen für die Bevölkerung. Das Vertrauen in die politische Führung ist vielerorts erschüttert, was sich auch in den jüngsten Umfragen widerspiegelt. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass mehr als 60 Prozent der Befragten mit der aktuellen politischen Lage unzufrieden sind. Die Bevölkerung zeigt sich zunehmend besorgt über die Zukunft des Landes und fordert von den politischen Akteuren Stabilität und Verlässlichkeit.