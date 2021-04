War diese Dancemusik der 90er eine Ablenkung vom Jugoslawienkrieg? (VIDEOS)

Partys, Eurodance und ein unbeschwertes Lebensgefühl trotz Jugoslawienkrieg– die 90er stehen für ein Jahrzehnt des Krieges, Aufbruchs und der Erwartungen.

Viele Menschen aus Ex-Yu erinnern sich an die Zeit der Neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts durch Ereignisse wie: Zerfall Jugoslawiens, Krieg in Bosnien und Herzegowina und Kroatien, Inflation, Sanktionen gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, Bombenanschläge und Unruhen im Kosovo. Jedoch lebte die Musik weiter. In dieser Zeit entstand die Dance-Musik, die heute als „Evergreen-Musik” gilt. Die besten 90er-Hits holen Erinnerungen zurück und sorgen noch heute für gute Stimmung. Entdeckt mit Kosmo, welche Lieder am angesagtesten waren.

