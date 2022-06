Warum feiert man den Vatertag am Balkan nicht?

In vielen Ländern der Welt wird am 12. Juni 2022 der Vatertag gefeiert. Woher kommt dieser Brauch eigentlich?

Ursprünglich entstand der Vatertag in den USA. Sonora Louisa Dodd rief den Vatertag ins Leben. Ihr Vater William Smart kämpfte im Sezessionkrieg und war ein Bürgerkriegsveteran. Nach dem Tod seiner Frau kümmerte er sich allein um die sechs Kinder und zu seinen Ehren wurde 1910 eine Bewegung gegründet.

Dieser Brauch verbreitete sich sehr schnell in den USA. 1924 forderte der damalige Präsident Calvin Coolidge die Bevölkerung auf, den Tag zu feiern. Zwei Jahre später wurde in New York ein “National Father’s Committee” gründet, welches den Vatertag als nationalen Feiertag einführen wollte. Seit 1972 ist der Vatertag ein gesetzlicher Feiertag in den Vereinigten Staaten. Allerdings feiern die Amerikaner ihren Vatertag immer am 3. Junisonntag.

Vatertag als Nationalfeiertag

In verschiedenen Teilen der Welt wird dieses Brauchtum an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Deutschland wurde der Vatertag an Christi Himmelfahrt begangen. Bei unseren deutschen Nachbarn wurde dieser Tag auch als “Herrentag” bezeichnet. Der Vatertag wurde in Österreich erstmals 1956 gefeiert und ist ein Anlass zum Kauf von Blumen und kleinen Geschenken.

In Serbien und Kroatien anders gefeiert

Einen klassischen amerikanischen Vatertag gibt es auf dem Balkan nicht. “Oci” oder “Ocevi” ist ein serbischer Feiertag, der immer eine Woche vor Weihnachten gefeiert wird. An diesem Tag, genau wie am Muttertag, fesseln Kinder ihre Väter und beschenken sie dann. Das ist ein Tag für die ganze Familie. Hier kommt die Familie zusammen und genießen ein gemeinsames Festessen.

In Kroatien wird der Vatertag wie in Italien am Josefstag, dem 19. März, gefeiert. Der Josefstag ist ein regionaler Feiertag.

Hier können Sie ein paar Geschenkideen zum Vatertag sehen!

Feiern Sie den Vatertag? Ja

Nein Ergebnisse

Loading ... Loading ...