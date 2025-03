Warum haben Trenchcoats Laschen an den Schultern?

Ein unscheinbares Detail des Trenchcoats begeistert Modefans: Schulterklappen fixieren Taschenriemen und schützen vor Diebstahl. Ein TikTok-Video enthüllt den Trick.

Der Trenchcoat gilt als ein zeitloses Modeelement, das sich sowohl für elegante als auch legere Outfits eignet und besonders in der Übergangszeit an Popularität gewinnt. Seine markanten Details, wie die doppelte Knopfleiste, der große Kragen, die Rückenfalte, der Gürtel an der Taille und die Schulterklappen, machen ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler Garderoben.

Unabhängig von der Farbwahl – ob in Schwarz, Grün oder dem klassischen Camel-Ton – ist der Trenchcoat aus vielen Kleiderschränken nicht mehr wegzudenken. Eine oft übersehene, aber äußerst nützliche Funktion der Schulterklappen, auch bekannt als Epauletten, ist ihre Fähigkeit, den Schulterriemen einer Handtasche zu fixieren. Durch das Öffnen der mit einem Knopf versehenen Lasche kann der Riemen darunter sicher befestigt werden, was das Abrutschen der Tasche von der Schulter verhindert. Diese Fixierung erschwert zudem potenziellen Taschendieben das Entreißen der Tasche.

Praktische Details

Ein besonders praktisches Detail, das vielen bisher unbekannt war, wurde durch die TikTokerin Julles (@theboldbudget) in einem ihrer Videos bekannt gemacht. Ihre Follower zeigten sich begeistert, und eine Userin kommentierte überrascht: „Wie konnte ich das erst heute checken“, während eine andere den Trick als „genial“ lobte. Eine weitere Followerin bedauerte, dass viele moderne Trenchcoats dieses Detail nicht mehr enthalten. Julles erläuterte, dass die Schulterklappen ursprünglich von Militäruniformen stammen und zum Tragen von Waffen dienten.

Da diese Funktion heute nicht mehr erforderlich ist, haben viele Hersteller die Enden der Klappen zusammengenäht.

Dennoch sind weiterhin Trenchcoats erhältlich, die diese praktischen Schulterklappen besitzen. Es lohnt sich also, gezielt nach solchen Modellen zu suchen.