Warum Sie aufhören sollten, mit gekreuzten Beinen zu sitzen?

Wissen Sie, wie oft und wie lange Sie am Tag mit gekreuzten Beinen sitzen? Es mag unwichtig erscheinen, aber das ist es nicht. Anatomie-Experten erklären, warum.



Eine Studie hat gezeigt, dass das Sitzen mit gekreuzten Beinen dazu führen kann, dass die Hüften nicht ausgerichtet sind, wodurch eine höher als die andere ist. Das verändert die Geschwindigkeit, mit der das Blut durch die Blutgefäße in den Beinen fließt, was das Risiko von Blutgerinnseln erhöhen kann. Die meisten Studien deuten darauf hin, dass es viel schlimmer ist, wenn man die Beine über den Knien kreuzt, nicht nur über den Gelenken.



Diese Sitzhaltung kann aufgrund der Ansammlung von Blut in den Venen den Blutdruck erhöhen, und das Herz muss dagegen ankämpfen. Dies kann wiederum das Risiko von Gefäßschäden erhöhen. Je länger und häufiger Sie mit gekreuzten Beinen sitzen, desto größer ist das Risiko, langfristige Folgen zu haben. Aufgrund der Art und Weise, wie das Skelett verbunden ist, kann das Überschneiden der Beine dazu führen, dass die Wirbelsäule und Schultern nicht ausgerichtet sind. Ihr Nacken kann auch betroffen sein, da eine Seite Ihres Körpers schwächer ist als die andere.



Dasselbe Ungleichgewicht kann in den Muskeln des Beckens und des unteren Rückens aufgrund von schlechter Haltung, Stress und Belastung aufgrund des Sitzens mit gekreuzten Beinen auftreten. Das Becken kann auch falsch ausgerichtet sein, da der Gluteus auf einer Seite überdehnt ist, was bedeutet, dass sie schwächer werden.



Um alles noch schlimmer zu machen, erhöht das lange Sitzen mit gekreuzten Beinen das Risiko von Skoliose und anderen Deformitäten. Studien zeigen auch, dass das Sitzen mit gekreuzten Beinen den Peroneusnerv, auch bekannt als Wadenbeinnerv, einklemmen kann.



Es gibt auch Beweise dafür, dass das Überschneiden der Beine die Spermienproduktion beeinflussen kann. Das liegt daran, dass die Temperatur der Hoden zwischen zwei und sechs Grad unter der normalen Körpertemperatur liegen sollte. Das Sitzen mit gekreuzten Beinen kann die Hodentemperatur um bis zu 3,5 Grad erhöhen. Studien legen nahe, dass dies auch die Qualität der Spermien beeinträchtigen kann, wie sciencealert.com berichtet.

Daher ist es am besten, so selten wie möglich mit gekreuzten Beinen zu sitzen, zumindest nicht für lange Zeit.