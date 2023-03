Schmerztherapie: Kältebox für Hände soll Heilung bringen

Eine Beobachtungsstudie zum Thema Schmerztherapie könnte für 1,5 Millionen Österreicher, die an chronischen Schmerzen leiden, eine Linderung darstellen. Mit einem Kältekasten, der futuristisch anmutet, will man in Zukunft dauerhafte Schmerzen verschwinden lassen.

Bestehen Schmerzen – egal an welcher Körperstelle – seit mehr als drei Monaten, spricht man von chronischen Schmerzen. Das Gefühl hat sich ins Gehirn eingebrannt und die Beschwerden finden einen weg sich ins Schmerzgedächtnis einzunisten. Ein beschwerlicher Zustand, den viele Österreicher Tag für Tag erleiden müssen.

Schmerzstudie

Eine Schmerzstudie rund um ein neues Gerät könnte dabei Abhilfe schaffen. Dabei testet Dr. Frank Wolfram an 100 Teilnehmern die Anwendung mit Alpha Cooling Professional. Dabei müssen die Teilnehmer beide Hände jeweils fünfmal hintereinander in die Alpha-Cooling-Kühlkammern stecken. Immer zwei Minuten lang. In dem Gerät werden die Hände heruntergekühlt. Gleichzeitig wird mit Unterdruck gearbeitet. Damit soll die „Absenkung der Bluttemperatur“ erreicht werden. Das hat, laut Studie, eine Wirkung auf den ganzen Körper.

Das Herunterkühlen der Hände soll den gleich Effekt haben wie die Anwendung in einer Ganzkörperkältekammer, die oft in der Schmerztherapie eingesetzt wird. Dabei wird eine Art Notsituation durch das kalte Blut in den Adern simuliert. Das führt zur Ausschüttung körpereigener Endorphine.

Bluttemperatur

Die Senkung der Bluttemperatur kann in Einzelfällen Entzündungen hemmen, förderliche Prozesse anstoßen und laut neuesten Erkenntnissen sogar zur Schmerzreduktion oder Schmerzfreiheit führen. Die Alpha-Cooling-Behandlung wird mittlerweile bei verschiedenen Erkrankungen wie Rückenschmerzen, Rheuma, Fibromyalgie, Arthritis, Nervenschmerzen (z.B. Karpaltunnelsyndrom), Gelenkschmerzen, Migräne und Sportverletzungen eingesetzt. Außerdem findet sie Anwendung zur Leistungssteigerung und Regeneration im Sport.

Studienergebnisse

In der ersten Phase der Studie ermittelte das Team um Wolfram bei jedem Teilnehmer die Schmerzstärke vor und direkt nach der Alpha-Cooling-Behandlung. Vor der Behandlung betrug der Mittelwert der Schmerzstärke 57,86 und reduzierte sich nach der Anwendung der Methode signifikant auf 47,27. Unmittelbar nach der Behandlung soll es, laut Wolfram, bei einigen Teilnehmern sogar zur Schmerzfreiheit gekommen sein.

In der zweiten Phase der Studie, in der auch das Schmerzempfinden am Tag nach der Behandlung untersucht wurde, ergab sich ebenfalls ein deutliches Ergebnis. Der Mittelwert der Schmerzstärke vor der Behandlung lag mit 56,69 ähnlich hoch wie am ersten Tag, jedoch sank der Mittelwert am Morgen danach besonders deutlich auf 40,33 ab.

Ein möglicher Erfolg für Menschen mit chronischen Schmerzen auf der ganzen Welt.