Was bedeutet der rote und gelbe Punkt auf Reifen?

Rote und gelbe Punkte, die insbesondere bei neuen Reifen zu sehen sind, spielen bei der Montage von Reifen auf Felgen und beim Auswuchten eine wichtige Rolle.

Autoreifen sind von Natur aus nicht perfekt und haben kleine Unregelmäßigkeiten, weshalb Markierungen wie diese von einigen Herstellern verwendet werden, um wichtige Punkte auf den Reifen zu markieren, damit der Reifenmonteur sieht, was er tun soll.

Der gelbe Punkt markiert die Stelle am Umfang, an der der Reifen am leichtesten ist. Gründe dafür können die Konsistenz des Gummis, ein zusätzlicher Ausbauch an der Seitenwand des Reifens oder eine andere Unregelmäßigkeit sein. Aus irgendwelchen Gründen ist dieser Punkt am äußeren Rand des Reifens am leichtesten im Gewicht. Der Reifenmonteur richtet diesen Teil des Reifens mit dem Ventil an der Felge aus.

Andererseits markiert der rote Punkt den höchsten Punkt der radialen Abweichung und der Radialkraft (RFV). Es ist nicht nur für Reifenhersteller schwierig, einen perfekt ausgewuchteten Reifen herzustellen, sondern einen perfekt runden Reifen herzustellen.

Diese Punkte erleichtern das Auswuchten, da sie den Punkt der maximalen Radialkraft anzeigen, d.h. wenn sich der Reifen dreht, wird die Kraft, die auf den Reifen und das Rad wirkt, im Bereich des roten Punktes maximiert.