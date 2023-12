Was die Welt 2023 bewegte: Die meistgesuchten Begriffe auf Wikipedia

Die digitale Welt ist ein Spiegel unserer Interessen und Neugier. Mit 84 Milliarden Seitenaufrufen allein im Jahr 2023, bietet die englischsprachige Wikipedia einen faszinierenden Einblick in das, was die Menschen weltweit bewegt. Von indischen Filmen und Cricket bis hin zu künstlicher Intelligenz und historischen Persönlichkeiten – die Top-10 der am häufigsten gesuchten Begriffe auf Wikipedia im Jahr 2023 sind so vielfältig wie überraschend.

Auf dem zehnten Platz befindet sich „Pathan“, ein indischer Action-Thriller, der trotz seiner relativen Unbekanntheit weltweit Einnahmen von 128 Millionen Dollar erzielte. Knapp dahinter, auf dem neunten Platz, ist die „Indische Premier League 2023“, die die Popularität des Crickets hervorhebt. Einen weiteren indischen Action-Thriller, „Javan“, findet man auf dem achten Platz.

Die Plätze 7 und 5 sind eng miteinander verbunden: J. Robert Oppenheimer, der amerikanische theoretische Physiker und „Vater der Atombombe“, und der auf seinem Leben basierende Film „Oppenheimer“.

Cricket-Themen dominieren weiterhin die Liste mit der „Cricket-Weltmeisterschaft“ auf Platz 6, der „Indischen Premier League“ auf Platz 4 und der „Cricket-Weltmeisterschaft 2023“ auf Platz 3.

Die Seite „Gestorben im Jahr 2023“ auf Platz 2 bietet einen Überblick über bedeutende Todesfälle im Laufe des Jahres.

Überraschend auf Platz 1: „ChatGPT“, ein generatives künstliches Intelligenzprogramm von OpenAI, das erst ein Jahr zuvor erstellt wurde.

Diese Liste zeigt nicht nur die Vielfalt der Interessen der Nutzer, sondern auch die Dynamik der digitalen Welt, in der neue Technologien und Trends schnell an Bedeutung gewinnen können.