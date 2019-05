WeEuropeans: TOP 10 Vorschläge der Bürger Europas an die EU!

Teile diesen Beitrag:







Zwischen dem 4. Februar und dem 15. März hat WeEuropeans die größte jemals in Europa organisierte Umfrage zur Gesellschaft durchgeführt. Die Bürgerinnen und Bürger Europas konnten Ihre eigenen Lösungsvorschläge unterbreiten, um Europa konkret neu zu gestalten, und über die Ideen der anderen abstimmen.

Die Vorschläge mit den meisten Stimmen in ihrem jeweiligen Land wurden übersetzt und allen Europäern zur Abstimmung vorgelegt. Hier finden Sie die 10 europaweit am meisten unterstützten Ideen. Sie bilden heute die Bürgeragenda; die Parteien und zivilgesellschaftlichen Organisationen aller Mitgliedsländer sind aufgerufen, im Vorfeld der Europawahlen dazu Stellung zu nehmen.

Erste Analyse der Standpunkte der europäischen politischen Parteien zur Tagesordnung der WeEuropeans CITIZEN

Die europäische politische Klasse hat diese Bürgerinitiative übernommen. Wir haben direkt oder indirekt die Positionen von fast 200 politischen Parteien in den 27 Ländern der Union (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs) gesammelt.

Die europäischen Parteien scheinen sich den Bedenken ihrer Mitbürger in der WeEuropean-Konsultation verpflichtet zu fühlen: Die Zustimmung zu den Vorschlägen ist bei den 10 WeEuropean-Bürgervorschlägen (der Bürgeragenda) im Allgemeinen außergewöhnlich hoch und zeigt die Stärke des erreichten Konsenses .

Insbesondere Frankreich, Rumänien, Luxemburg und Spanien sind die Länder mit den höchsten Parteimitgliedsquoten bei der Bürgeragenda.

1) Vorschläge, bei denen politische Parteien die Ernennung von europäischen Bürgern vereinbaren:

Die Vorschläge zu Umwelt, Bildung, institutioneller Transparenz und Arbeitnehmerrechten, die wichtige Herausforderungen für die Zukunft oder die europäische Integration darstellen, konzentrieren die positivsten Positionen der Parteien.

Es ist jedoch anzumerken, dass der Vorschlag zu den Arbeitnehmerrechten in Deutschland viel weniger Zustimmung gefunden hat.

Zu beachten:

• Schwächere Unterstützung der nördlichen Parteien für den Vorschlag zum Schutz der Wälder, die angesichts ihres großen Walderbes wahrscheinlich nicht als vorrangig eingestuft werden.

• Massivere Unterstützung von Parteien in östlichen und südlichen Ländern in Bezug auf den Schutz der Arbeitnehmerrechte, die die spezifischen Erwartungen ihrer Bevölkerung in diesem Bereich widerspiegeln.

2) Vorschläge, bei denen die politischen Parteien gespalten sind:

Politische Parteien in westlichen Ländern, die in den letzten Jahrzehnten häufig von Skandalen im Bereich der Lebensmittelgesundheit betroffen waren, sind stark in den Verbraucherschutz sowie in Einschränkungen und Kontrollen in der Lebensmittelindustrie involviert, mit Ausnahme von Italien, wo dieses Thema trotz starker Öffentlichkeit nicht auf dem Land auftritt Nachfrage.

Es ist anzumerken, dass italienische Parteien diesen Vorschlag trotz einer sehr starken Bitte der italienischen Bürger während der Konsultation weniger befürworten.

Was die Besteuerung anbelangt, so werden die Parteien, die in dieser Frage häufig unterschiedliche Lösungen vorschlagen, weitgehend geteilt. Dies hängt stark von ihrer Souveränität ab: Erklärung der Gewinne von Land zu Land, gemeinsame Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer, Höchst- oder Mindestsatz für diese Steuer , GAFA-Steuer, europäische Körperschaftsteuer, ausschließlich nationale Zuständigkeit, die Parteien bleiben gespalten, wie dies in den letzten Jahren bei der Europapolitik der Fall war.

Insgesamt stimmen die Parteien in den westlichen und nördlichen Ländern jedoch eher mit der Forderung nach einer faireren Besteuerung multinationaler Unternehmen überein als die anderen.

3) Vorschläge, bei denen die politischen Parteien am stärksten von der Nachfrage der Bürger getrennt sind

Im Gesundheitsbereich teilen sich die Parteien mit dem Vorschlag auf der Krankenversicherungskarte (der bereits besteht) den Wunsch nach einer Vertiefung des Systems und den Wunsch nach Wahrung der nationalen Zuständigkeit.

In westlichen und nördlichen Ländern (insbesondere in Deutschland) ist die Zurückhaltung jedoch größer.

Es ist zu bedauern, dass europäische Parteien generell immer vorsichtig sind, wenn es darum geht, zu Fragen der Redlichkeit gewählter Vertreter Stellung zu nehmen, von denen viele dieses Thema nicht einmal spontan in ihren Programmen erwähnen.

Schließlich ist anzumerken, dass die nationalistischen Parteien bestimmte Vorschläge in der Bürgeragenda, die gemeinsame Lösungen für Probleme in mehreren Ländern vorschlagen, entschieden ablehnen.

Dies ist beispielsweise bei AFD in Deutschland oder PVV in den Niederlanden der Fall.

Alle Positionen mit Ausnahme von Frankreich, die am kommenden Dienstag bekannt gegeben werden, sind auf weeuropeans.eu verfügbar.