Weihnachts- und Silvesterverkehr der Wiener Linien (LISTE)

Während die meisten von uns die Feiertage in der gemütlichen Wärme des eigenen Heims verbringen, sorgen mehr als 2.000 Mitarbeiter der Wiener Linien dafür, dass Wien auch an Weihnachten und Silvester mobil bleibt. Peter Hanke, Wiens Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, würdigt diesen Einsatz mit einem herzlichen Dank: „Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei allen Mitarbeiter der Wiener Linien, die die Räder am Laufen halten.“

Am Heiligen Abend gibt es für die Wiener ein besonderes Geschenk. Die Buslinien 38B und 39B bieten einen zusätzlichen Friedhofsverkehr. Von 8:00 bis 17:00 Uhr fährt der 38B alle 20 Minuten ab Nussdorf und Heiligenstädter Friedhof. Parallel dazu schwingt sich der 39B von 8:00 bis 17:00 Uhr ab Sieveringer Straße/Karthäuserstraße alle 10 Minuten zum Sieveringer Friedhof. Alle anderen Linien folgen am 24. Dezember dem Sonntagsfahrplan. Ab 18:00 Uhr rollen die Öffis im 15-Minuten-Takt, während die U-Bahn die ganze Nacht unterwegs ist.

(FOTO: Wiener Linien)

Silvester Fahrplan

In der Silvesternacht sind die U-Bahnen im verdichteten Intervall unterwegs, um alle Feiernden sicher zur nächsten Party und wieder nach Hause zu bringen. Bis 2:00 Uhr morgens sind die U-Bahnen der Linien U1, U2, U3 und U4 alle 5 Minuten im Einsatz, die U6 fährt in einem 7,5-Minuten-Takt. Aufgrund des erwarteten hohen Besucher-Andrangs wird die Station Stephansplatz ab ca. 22:00 Uhr von den Linien U1 und U3 aus Sicherheitsgründen durchfahren. Bei zu großem Publikumsandrang kann es auf polizeiliche Anordnung hin zu Einschränkungen und Sperren kommen.

Neben der U-Bahn sind auch 17 Straßenbahn- und 9 Buslinien die gesamte Nacht über in Betrieb, ebenso die Rufbuslinien N17, N24, N61, N90 und N91. Allerdings kann es am Morgen und ab Nachmittag im Bereich der Ringstraße aufgrund des Silvesterlaufs bzw. des Silvesterpfads zu Ablenkungen und kurzfristigen Streckenänderungen kommen. Tagsüber werden alle Linien gemäß dem Sonntagsfahrplan geführt.

Alle detaillierten Fahrpläne und weitere Informationen sind auf der Website der Wiener Linien verfügbar.