Welche Folgen hat ein Blitzschlag für ein E-Auto? (VIDEO)

Ein Elektroauto in China überstand dreifachen Blitzeinschlag nahezu unbeschadet. Während Gewitter stellen für Autofahrer normalerweise ein erhebliches Risiko dar, bietet die Metallkarosserie eines Fahrzeugs durch den Faraday-Effekt (physikalisches Schutzprinzip) grundsätzlich Schutz. Die elektrische Entladung wird dabei um die Insassen herum in den Boden abgeleitet.

Dreifacher Blitzschlag

In der chinesischen Stadt Beihai wurde ein BYD Song Plus (chinesische Elektroauto-Marke) innerhalb kürzester Zeit gleich dreimal vom Blitz getroffen. Trotz dieser außergewöhnlichen Belastung blieben laut Angaben von Sanyan Tech sowohl die Fahrzeuginsassen als auch das Elektroauto selbst weitgehend unversehrt. Weder der Akku noch Motor oder Elektronik nahmen Schaden – lediglich zwei Brandspuren auf dem Fahrzeugdach zeugen von dem Vorfall.

Sicherheitshinweise

Für den Fall eines Blitzeinschlags empfiehlt der ADAC Autofahrern dringend, keine mit der Karosserie verbundenen Metallteile im Innenraum zu berühren. Zudem sollten Fenster und Schiebedach unbedingt geschlossen bleiben.

Die Metallkarosserie bietet durch den Faraday-Effekt einen wirksamen Schutz für die Insassen.