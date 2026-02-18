Wenn Kunst Stärke zeigt: Balkan Powerfrauen stellen in Wien aus

Unter dem Motto „Gemeinsam. Sichtbar. Stark.“ lädt der Verein Balkan Powerfrauen Österreich zu einer besonderen Gemeinschaftsausstellung ein, die die kreative Kraft, Vielfalt und Sichtbarkeit von Künstlerinnen aus der Balkan-Diaspora in Österreich in den Mittelpunkt stellt.

Die Ausstellung präsentiert Werke talentierter Künstlerinnen, die mit unterschiedlichen Techniken und Ausdrucksformen Themen wie Identität, Zusammenhalt, Migrationserfahrungen und weibliche Stärke künstlerisch interpretieren.

Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein inspirierender Abend, bei dem Kunst als verbindendes Element wirkt und neue Perspektiven eröffnet. Ziel der Veranstaltung ist es, Künstlerinnen aus der Community sichtbar zu machen, kulturellen Austausch zu fördern und einen Raum für Begegnung, Dialog und kreative Inspiration zu schaffen. Unterstützt wird die Ausstellung von der Stadt Wien und der Bezirksvorstehung Brigittenau, die damit ein wichtiges Zeichen für kulturelle Vielfalt und Integration setzen.

Die Ausstellung richtet sich an Kunstinteressierte, Vertreterinnen und Vertreter der Community sowie an alle, die die kreative Szene der Balkan-Diaspora in Wien kennenlernen möchten. Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein Balkan Powerfrauen Österreich – Verein für Integration, Kultur und Recht.