Zentralbank-Beben: Lagardes geheimer Abgangsplan enthüllt

Die mächtigste Frau der europäischen Finanzwelt könnte früher als erwartet abtreten. Hinter den Kulissen der EZB laufen bereits die Spekulationen um Lagardes Nachfolge.

Laut einem Bericht der Zeitung »Financial Times« wird Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre Amtszeit vermutlich nicht vollständig ausschöpfen. Die Informationen, die sich auf eine mit Lagardes Überlegungen vertraute Person stützen, deuten darauf hin, dass sie ihren Posten vor dem regulären Ende im Oktober 2027 räumen wird.

Seit November 2019 steht Lagarde an der Spitze der Euro-Notenbank, wobei ihre achtjährige Amtsperiode offiziell am 31. Oktober 2027 enden würde. Ein Sprecher der EZB betonte jedoch, dass Lagarde aktuell vollständig auf ihre Aufgaben fokussiert sei und bislang keine Entscheidung bezüglich eines vorzeitigen Ausscheidens getroffen habe.

Rücktritt vor Wahl

Den Informationen zufolge hat die EZB-Präsidentin zwar noch keinen konkreten Zeitpunkt für ihren Rücktritt festgelegt, plant aber offenbar, vor der für April 2027 angesetzten französischen Präsidentschaftswahl aus dem Amt zu scheiden. Damit würde sie dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz die Möglichkeit einräumen, gemeinsam eine Nachfolge für die Führungsposition bei der Europäischen Zentralbank zu bestimmen.

Macron selbst kann nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten 2027 nicht erneut kandidieren.

Mögliche Nachfolger

Für die Nachfolge an der EZB-Spitze werden in einer Ökonomen-Umfrage der Financial Times mehrere potenzielle Kandidaten gehandelt. Zu den möglichen Anwärtern zählen der ehemalige spanische Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos und der niederländische Zentralbankpräsident Klaas Knot. Auch der deutsche Bundesbankpräsident Joachim Nagel sowie EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel werden als mögliche Nachfolger genannt.