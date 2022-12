Wenn Sie nicht “Danke” und “Bitte” sagen, ist das Service in diesem Café teurer (FOTO)

Der Besitzer eines Cafés in England führte eine spezielle Preisliste für die Dienstleistungen seines Restaurants ein. Tee, Donuts und Frühstück werden angeboten, die Preise beginnen bei 2,20 Euro, wenn Sie höflich sind, und 5,83 Euro, wenn Sie es nicht sind.

Wie die “Daily Mail” berichtet, will der Café-Besitzer anständige Kunden belohnen, also diejenigen, die „Hallo“, “Bitte” und “Danke” sagen. Wer nicht kultiviert ist, zahlt einen höheren Preis. Er führte auch einen Teepreis von 3,50 Euro für Gäste ein, die ohne Begrüßung eintreten. Usman Husein, der Besitzer des Restaurants, sagte, dass er bisher niemanden unzivilisiert getroffen habe, aber dies dient als eine Erinnerung an verlorenes gutes Benehmen.

„Das Wichtigste an meinem Job ist, dass die Leute, wenn sie durch diese Türen durchgehen, das Gefühl haben, als willkommene Gäste behandelt zu werden, als wären sie zu Hause. Es ist schön, wenn sie einem dasselbe zurückgeben“, sagte Husein.

„Wenn Kunden ihre Manieren nicht anwenden, zeige ich auf das Schild und sie werden sofort höflicher. Viele Leute können morgens unhöflich sein, aber wenn sie das Schild sehen, bringt es sie zum Nachdenken. Man weiß nie, was jemand durchmacht und deshalb unhöflich ist, aber auf diese Weise kontrollieren sich die Gäste und sprechen mit anderen angemessener”, fügte er hinzu.