Seien Sie am 21. September 2023, um 19:00 Uhr, bei der Podiumsdiskussion „Wer hat Angst vor dem Museum der Migration?“ dabei.

Das Museum der Migration ist nicht bloß ein Museum. Es fungiert als lebendige Plattform für den Dialog, ein engmaschiges Netzwerk von Institutionen und ein beeindruckendes Zeugnis der facettenreichen Migrationsgeschichte Österreichs. Es erstrahlt als Leuchtfeuer der Inklusion und des Verständnisses und lädt alle dazu ein, die Geschichten der Migration zu entdecken, zu lernen und zu erforschen, die die kulturelle und soziale Landschaft des Landes geprägt haben.

Am 21. September 2023, um 19:00 Uhr, findet die hochspannende Podiumsdiskussion mit dem Titel „Wer hat Angst vor dem Museum der Migration?“ statt. An diesem Diskussionsabend nehmen renommierte Direktor*innen mehrerer Wiener Museen teil. Der Veranstaltungsort ist das Depot in der Breite Gasse 3, 1070 Wien.

WIENWOCHE Festival für Kunst und Aktivismus

Wann: 15.–24.09.23 Tel: +43 699 1104 48 49

E-Mail: office@wienwoche.org Mehr Info auf der Website: www.wienwoche.org

Die Teilnehmer der Debatte „Wer hat Angst vor dem Museum der Migration?“ sind:

Matthias Beitl, Direktor Volkskundemuseum Wien

Matti Bunzl, Direktor der Museen der Stadt Wien

Martina Griesser-Stermscheg, Stv. wissenschaftliche Leitung, Technisches Museum Wien

Georg Hoffmann, Direktor Heeresgeschichtliches Museum Wien

Andreas Kranebitter, Wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes

Monika Sommer, Direktorin Haus der Geschichte Österreich

Barbara Staudinger, Direktorin Jüdisches Museum Wien