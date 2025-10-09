Werde mit Krebs infiziert“: Passagier-Mann zwingt Piloten zur Notlandung

Mit Verschwörungstheorien, Trumpparolen und Absturzwarnungen sorgte ein Mann für Chaos über den Wolken. Die Piloten trafen eine folgenschwere Entscheidung.

Ein Passagier mit homophoben Äußerungen sorgte über Minnesota für einen ungeplanten Zwischenstopp eines Linienfluges. Der Mann begann kurz nach dem Start der Sun Country-Maschine von Minneapolis nach Newark, New Jersey mit auffälligem Verhalten.

Mitreisender Seth Evans, der dem störenden Passagier direkt gegenübersaß, wurde Zeuge der Vorfälle. Der Mann rief mehrfach, er werde von Homosexuellen „gejagt“ und trug mehrere Gesichtsmasken übereinander. Zudem behauptete er, homosexuelle Menschen würden ihn „mit Krebs infizieren“, kochen und verstrahlen.

Zwischen seinen Wutausbrüchen beschäftigte sich der Passagier mit dem Handyspiel „Candy Crush“, was ihn jedoch nicht beruhigte, sondern weitere Ausbrüche provozierte. Die Situation verschärfte sich, als er wiederholt aufstand und Parolen wie „Trump ist hier“ ausstieß.

Notlandung erzwungen

Nach dem Ausruf „Das Flugzeug stürzt ab“ entschied der Kapitän, eine Sicherheitslandung am Chicago O’Hare International Airport durchzuführen. Bei der Ankunft in Chicago warteten bereits Polizeibeamte, die den Mann in Handschellen von Bord führten.

Weitere Einsatzkräfte befragten die übrigen Fluggäste zum Vorfall. Sun Country Airlines bestätigte in einer offiziellen Mitteilung: „Der Sun Country-Flug Nr. 233 – von Minneapolis/Saint Paul International nach Newark International – wurde vorsorglich aufgrund eines störenden Passagiers zum Chicago O’Hare International Airport umgeleitet.“

Die Fluggesellschaft betonte, dass die Maschine sicher gelandet sei und keine Passagiere zu Schaden gekommen seien.

Nach dem Zwischenfall konnte das Flugzeug am selben Morgen seine Reise zum ursprünglichen Zielflughafen Newark fortsetzen.