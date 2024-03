Autobahnsperre wegen Explosionsgefahr: US-Militärlastwagen gerät in Oberleitung (VIDEO)

In Salzburg ist die Westautobahn (A1) derzeit in beide Fahrtrichtungen blockiert. Der Grund für das Verkehrschaos sind zwei Militärlastwagen, die in die Busunterführung Schmiedingerstraße eingefahren sind und dabei eine Oberleitung heruntergerissen haben. Dieser Vorfall hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Der Unfall ereignete sich am Montag mit zwei ausländischen Militärlastwagen. Am Abend bestätigte ein Bundesheersprecher, dass die Fahrzeuge auf dem Weg zu einer NATO-Übung in Deutschland waren und eine Durchfahrtsgenehmigung für Österreich hatten.

Großflächig gesperrt

Da vermutet wurde, dass es sich zumindest bei einem Teil der Ladung und Sprengstoff handeln könnte, wurde ein Sicherheitsradius von 500 Metern eingerichtet. Die Westautobahn (A1) und die umliegenden Gebiete bei den Abfahrten Messe und Mitte wurden gegen 17.30 Uhr vorerst großflächig abgesperrt. Wie sich gegen 19 Uhr herausstellte, hatten die beiden US-Militärlastwagen tatsächlich Munition geladen.

Die Folgen des Unfalls sind weitreichend: Autofahrer müssen mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Der Rückstau ist enorm und die Verkehrslage bleibt angespannt. Die Salzburger Polizei rät, die Gegend weiträumig zu umfahren.