Westbahnhof: Fahrgast spazierte mit Waffe in der U6

Am Mittwoch kam es zu einem Polizeieinsatz am Wiener Westbahnhof. Ein Mitarbeiter der Wiener Linien bemerkte im Bereich der U6 einen Mann mit einer mutmaßlichen Schusswaffe in der Hosentasche und rief die Polizei.

Am Mittwoch gegen 13:00 Uhr kam es am Westbahnhof zu Szenen, die aus einem Actionfilm sein könnten. Ein Mitarbeiter der Wiener Linien sah einen Mann, der in der U-Bahn-Station der U6 mit einer vermeintlichen Schusswaffe in der Hosentasche herumspazierte. Der aufmerksame Fahrer verständigte die Polizei, die sich binnen kürzester Zeit vor Ort einfand.

Dank der detaillierten Personenbeschreibung konnte der Tatverdächtige wenig später in einer Straßenbahn in der Nähe des Westbahnhofs entdeckt und angehalten werden. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen wurde eine Airsoftgun sichergestellt. Der Mann wurde mehrfach angezeigt.

Dies ist nicht der erste Vorfall dieser Art in Wien.