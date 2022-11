Westbalkans Verteidigungsminister treffen sich am Donnerstag

Die Minister des Westbalkans werden sich zu einem Arbeitsforum zum Dialog über die militärische Komponente und die sichtbaren Aktivitäten der Europäischen Union treffen, kündigte das österreichische Verteidigungsministerium an.

Die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat ihre Kollegen vom Westbalkan Ende nächster Woche zu einer Konferenz eingeladen.

Zu dem Forum in Krems waren die Verteidigungsminister von Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Kroatien, Nordmazedonien, Serbien, Kosovo, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Ungarn und Polen eingeladen.

Die Konferenz werde am Donnerstag und Freitag stattfinden, teilte das österreichische Verteidigungsministerium mit, berichtet Tanjug.

Es sei ein Arbeitstreffen, ein Forum für den Dialog über die militärische Komponente und die sichtbaren Aktivitäten der Europäischen Union, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Fokus auf illegale Migration

Diskutiert werden die Umsetzung der EU-Strategie für den Westbalkan und die regionale Zusammenarbeit.

Minister Tanner versammelte im vergangenen September Kollegen aus dem Westbalkan in Krems mit dem Ziel, die Sicherheit in der Region zu erhöhen. Damals und in diesem Jahr lag der Schwerpunkt auf der illegalen Migration. Im vergangenen Jahr einigten sich die Minister darauf, an der Vertiefung des strategischen Dialogs, der nachhaltigen Schließung der Balkanroute durch Erfahrungsaustausch, der Entsendung mobiler Teams und koordinierter gemeinsamer Aktionen zu arbeiten.