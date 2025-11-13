Wett-Beben in Türkei: 102 Fußball-Profis mit Spielverbot belegt

Der türkische Fußball wird von einem massiven Wettskandal erschüttert. Das Disziplinarkomitee des türkischen Fußballverbandes (TFF) hat nun harte Konsequenzen gezogen und 102 Profis aus den beiden höchsten Spielklassen mit Sperren sanktioniert. Die Strafen fallen unterschiedlich aus und reichen von eineinhalb Monaten bis zu einem vollen Jahr Zwangspause.

Bereits am Montagabend hatte der Verband drastische Maßnahmen ergriffen und vorübergehend 1.024 Akteure aus sämtlichen nationalen Ligen vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Nach Informationen türkischer Medien sind allein in der Süper Lig (türkische Bundesliga), der höchsten Spielklasse der Türkei, 25 Profis von den Maßnahmen betroffen.

Umfangreiche Ermittlungen

Die Affäre kam Ende Oktober ins Rollen, als der Verband schwerwiegende Anschuldigungen publik machte. Demnach sollen 152 Schiedsrichter selbst Wetten auf Partien platziert haben. Mittlerweile haben die Ermittler den Fokus erweitert und nehmen auch das Verhalten von Clubs und Spielern unter die Lupe.

Ob die vorläufig gesperrten Akteure mit weiteren Sanktionen rechnen müssen, ließ das Disziplinarkomitee bei seiner Bekanntgabe am Donnerstag offen.