Wetter-Revolution: Von Regen zu 24 Grad

In den kommenden Tagen wird es wärmer, mit Temperaturen, die bis zur Wochenmitte sogar auf 24 Grad steigen können. Doch zunächst erwarten uns am Sonntag Wolken und Regen, die vor allem in den nördlichen Landesteilen für unbeständiges Wetter sorgen. Hier ist ein detaillierter Ausblick auf die Wetterentwicklung der kommenden Tage.

Durchwachsenes Wetter am Sonntag

Der Sonntag beginnt mit dichten Wolken von Vorarlberg bis ins Weinviertel, begleitet von Regenschauern. Besonders entlang der Alpennordseite halten die Schauer bis in den Nachmittag an, während sich der Himmel im Donauraum allmählich aufklart und sich die Sonne zeigt. Im Südosten, nach dem Auflösen morgendlicher Restwolken, ist das Wetter allgemein freundlich, mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Der Wind weht mäßig aus westlicher Richtung, bei Temperaturen zwischen 13 Grad in den Höhenlagen des Westens und bis zu 20 Grad im Südosten.

Montag bis Mittwoch: Wechselhaftes Wetter und milde Temperaturen

Am Montag starten wir nach der Auflösung morgendlicher Nebel- und Wolkenfelder meist sonnig. Nur im Südosten halten sich Nebel- und Hochnebelfelder zäh. Ab dem Vormittag ziehen aus Westen neue Wolken mit Schauern auf, die mittags Oberösterreich erreichen und am Abend den Osten des Landes. Der Wind weht schwach bis mäßig aus südöstlichen Richtungen und die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 11 bis 18 Grad.

Am Dienstag sind im Norden und Nordosten persistente Wolken vorhanden, die besonders entlang der Alpennordseite immer wieder leichten Regen bringen. Im restlichen Land erwartet uns ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken. Der anfangs lebhafte Nordwestwind im Osten schwächt sich im Tagesverlauf ab. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 21 Grad.

Der Mittwoch beginnt mit hartnäckigem Hochnebel, insbesondere von Unterkärnten bis ins Südburgenland und im Waldviertel. Im Westen und Norden zeigt sich hingegen ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix. Entlang der Alpen herrscht Föhn, während am Alpenostrand ein lebhafter bis kräftiger Südostwind weht. Die Temperaturen bewegen sich zwischen kühleren 12 Grad und frühlingshaften 24 Grad.

Dieser wetterbedingte Mix der kommenden Tage zeigt, dass sowohl Wolken und Regen als auch sonnige Abschnitte erwartet werden können. Die sich entwickelnden Hochdruckeinflüsse zur Wochenmitte versprechen jedoch ein insgesamt wärmeres und stabileres Wetter.