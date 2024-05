WhatsApp führt neue Screenshot-Sperre ein

Im Bemühen, die Privatsphäre seiner Nutzer besser zu schützen, hat Meta, das Mutterunternehmen von WhatsApp, eine Serie von Sicherheitsmaßnahmen eingeführt. Nutzer haben nun die Möglichkeit, die Sichtbarkeit von Bildern und Nachrichten zu kontrollieren, indem sie eine Selbstlöschfunktion einrichten. Für diejenigen, die besondere Unterhaltungen, Nachrichten oder Bilder dauerhaft speichern möchten, stellt dies jedoch eine Herausforderung dar, besonders wenn diese Inhalte für eine einmalige Ansicht bestimmt waren.

Bislang ließ sich diese Beschränkung umgehen, indem Nutzer einfach einen Screenshot der jeweiligen Inhalte machten. Doch Meta schreitet weiter voran und schränkt nun auch das Anfertigen von Screenshots in bestimmten Bereichen von WhatsApp ein. Insbesondere Android-Nutzer werden die erste Gruppe sein, die diese Änderung mit dem Software-Update 2.24.4.25 erleben. Ein signifikantes Merkmal dieses Updates ist die Einschränkung, dass Screenshots von Profilbildern anderer Nutzer nicht mehr möglich sind.

Diese Entwicklung folgt auf die Entscheidung vor fünf Jahren, den Download von Profilbildern aus Datenschutzgründen zu unterbinden. Nutzer, die ein Profilbild dennoch speichern wollten, griffen oft zur Methode, einen Screenshot zu erstellen. Das neueste Software-Update unterbindet nun auch diese Möglichkeit und signalisiert bei einem Versuch lediglich eine Fehlermeldung, die auf eine Einschränkung durch die App hinweist.

Meta betont, dass die Verschärfung der Optionen dazu dient, die Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte der Nutzer zu wahren. Wer sein Profilbild nicht öffentlich machen möchte, hat auch die Alternative, einen WhatsApp-eigenen Avatar zu erstellen, der dann im Profilbildrahmen angezeigt wird. Hinter der Änderung steht der ernste Hintergrund von Identitätsdiebstahl, bei dem personenbezogene Daten und Bilder für unerlaubte Zwecke verwendet wurden.

Begrenzungen & Kritik

Eine bestehende Einschränkung dieser Neuerung ist, dass der Kopierschutz nur aktiv ist, wenn das Bild im Vollbildmodus angezeigt wird; Vorschaubilder können weiterhin abfotografiert werden. Darüber hinaus können Nutzer nicht selbst entscheiden, ob ihr Profilbild durch Screenshots festgehalten werden kann oder nicht. Diese Funktion ist nun standardmäßig deaktiviert, was nicht bei allen Nutzern auf Zustimmung stößt. Insbesondere jene, die sich gerne präsentieren möchten, sehen diese Einschränkung kritisch, da sie nicht deaktiviert werden kann.

