WhatsApp: So könnt ihr Fotos in scharfer Auflösung versenden

Die gestochen scharfen Bilder, die moderne Smartphone-Kameras produzieren, sind beeindruckend. Doch die Enttäuschung ist groß, wenn Urlaubsfotos oder Strandvideos im Familienchat auf WhatsApp an Qualität einbüßen. Dieses Problem hat der WhatsApp-Eigentümer Meta erkannt und eine Beta-Version seiner App veröffentlicht, die eine verbesserte Bild- und Videoübertragung verspricht.

Bereits im Juni kündigte WhatsApp eine neue Beta-Version an, die den Versand von hochauflösenden Fotos ermöglicht. Nun sind die Entwickler noch einen Schritt weiter gegangen und haben die Videofunktion verbessert. Die neueste Version ermöglicht es ausgewählten Nutzern, Videos in einer HD-Auflösung von bis zu 608 x 1.296 Pixeln zu versenden – eine deutliche Steigerung gegenüber den bisher möglichen 416 x 880 Pixeln.

Standardqualität voreingestellt

Trotz dieser Verbesserungen ist in der neuen Version bei Videos und Fotos weiterhin die Standardqualität voreingestellt. Nutzer, die ihre Medieninhalte in höherer Qualität verschicken möchten, müssen daher selbst aktiv werden und die Einstellungen ändern. Dazu müssen sie WhatsApp öffnen, auf den Button „Anhänge“ drücken, ein Foto oder Video aus ihrer Galerie auswählen und die neue Option „HD-Qualität“ antippen. Anschließend wird das ausgewählte Medium mit erhöhter Auflösung versendet.

Die Entwickler haben in den Beta-Versionen nicht nur die Qualitätsoptionen verbessert, sondern auch eine Kanal-Funktion integriert. Diese Kanäle sind öffentlich und jeder kann ihnen beitreten. Dabei bleiben Handynummer, Profilbild und Name des Nutzers anonym. Diese Funktion könnte sich insbesondere für Influencer oder große Communitys als nützlich erweisen, die auf diese Weise eine große Anzahl von Nutzern erreichen können.

Es ist derzeit noch offen, wann die verbesserten Funktionen in die öffentlichen Versionen von WhatsApp integriert werden. Laut Aussagen von Beta-Testern könnte es auf iPhones mit den HD-Fotos aber schon bald soweit sein. Somit rückt die Zeit, in der wir unsere Erinnerungsfotos und -videos in der Qualität teilen können, in der sie aufgenommen wurden, immer näher.