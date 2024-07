WhatsApp-Sprachnachrichten müssen nicht mehr angehört werden

Der Messenger WhatsApp überrascht mit einer neuen, praktischen Funktion: Bald müssen Sprachnachrichten nicht mehr angehört werden.

Das neueste Update des Betaprogramms enthüllt eine Funktion, die es Nutzern ermöglicht, empfangene Sprachnachrichten in Text umzuwandeln und diese zu lesen, anstatt sie abhören zu müssen. Besonders hervorzuheben ist, dass die Transkriptionen geräteintern erfolgen, was bedeutet, dass keine Informationen nach außen gelangen und die Privatsphäre der Nutzer vollständig geschützt bleibt. Derzeit werden Transkriptions-Datensätze in Englisch, Spanisch, Portugiesisch und Hindi angeboten, wobei zu erwarten ist, dass WhatsApp weitere Sprachen in sein Angebot aufnehmen wird.

Diese Entwicklung verfolgt jedoch nicht nur das Ziel, den Umgang mit Sprachnachrichten zu vereinfachen. Vielmehr soll das Feature vor allem Menschen mit Hörbeeinträchtigungen den Zugang zur Kommunikation erleichtern. Indem es ihnen ermöglicht wird, Sprachmemos in geschriebenen Text umzuwandeln, öffnet WhatsApp ihnen die Tür zu einem gleichberechtigten Austausch innerhalb der Gemeinschaft.