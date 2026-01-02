Whitney Houston und Tränen: So emotional brach Dieter bei seiner Hochzeit zusammen

Nach fast 20 Jahren Beziehung löst der Pop-Titan sein Versprechen ein: Dieter Bohlen und Carina gaben sich auf den Malediven das Ja-Wort – mit Tränen und Whitney Houston.

Dieter Bohlen und seine langjährige Partnerin Carina haben sich auf den Malediven das Eheversprechen gegeben. Der 71-jährige Musiker war während der Zeremonie von seinen Gefühlen überwältigt. „Carina geht barfuß auf mich zu. Sieht aus wie eine Göttin. Die ersten Sterne blitzen über dem Indischen Ozean, und dann erklingt Whitney Houston. Mein absolutes Lieblingslied. Ihre Stimme, diese eine Melodie, und plötzlich ist alles zu viel“, beschrieb Bohlen den Moment in der „Bild“-Zeitung.

Wie das Blatt vorab mitteilte, fand die Trauung am Silvesternachmittag statt. Auf Instagram erläuterte der Musiker seine Beweggründe für den Schritt vor den Traualtar. „Ich sagte immer zu Carina: Wenn wir zwanzig Jahre zusammen sind, heirate ich dich. Vor fünf Wochen hat sie mich daran erinnert. Wir haben uns am 5. August 2006 kennengelernt. Jetzt ist 2026. Also war klar: Ich halte mein Versprechen.“

Emotionaler Moment

In einem Telefongespräch schilderte der Musikproduzent seine überwältigende Reaktion: „Ich hab‘ zwei Minuten lang nur geheult. Kein Ton kam aus mir heraus. Ich war total fertig. Die Musik, die Stimmung, Carina – das hat mich einfach überwältigt.“ Auch seine frisch angetraute Ehefrau kam in der „Bild“ zu Wort: „Dass Dieter vor allen anderen Tränen in den Augen hatte, als der Pfarrer fragte, ob er mich heiraten will, das hat mich sehr berührt“, erklärte sie.

Der Sänger und Moderator betonte zudem, dass seine Frau nun seinen Nachnamen trägt: „Das fühlt sich richtig an.“

Intime Feier

Die Vermählung fand laut „Bild“ im kleinen Kreis statt. „Ich habe gesagt: Ich will keine Fotos, keine Videos, nichts“, erklärte Bohlen. Dennoch sind auf seinem Instagram-Profil Aufnahmen der Feierlichkeit zu finden.

Die Bilder zeigen das Paar in weißer Kleidung am Strand unter blauem Himmel zwischen Palmen. Walz trägt ein bodenlanges Spitzenkleid mit hohem Beinschlitz, während Bohlen in Leinenhemd und Hose erscheint.