Heimliche Mission: Cooper holt sich Segen von Mama für Hochzeit mit Topmodel

Hollywood-Star Bradley Cooper hat bei Yolanda Hadid vorgesprochen – mit einer besonderen Mission. Der 50-Jährige will ihrer Tochter Gigi einen Heiratsantrag machen.

Bradley Cooper hat offenbar den nächsten großen Schritt in seiner Beziehung mit Gigi Hadid im Sinn. Der 50-jährige Schauspieler soll bei Gigis Mutter Yolanda vorgesprochen haben, um ihre Zustimmung für einen Heiratsantrag an die 30-jährige Topmodel-Tochter einzuholen. Ein Vertrauter des Paares teilte der „Daily Mail“ mit: „Bradley hat Yolanda um Gigis Hand angehalten.“ Er wollte ihr zeigen, wie ernst er es meint – und dass er mit Gigi in New York eine stabile Familie aufbauen will.

Die Beziehung zwischen dem Hollywood-Star und dem Model begann 2023 nach einem zufälligen Treffen bei einer Kindergeburtstagsfeier. Insider berichten, dass Gigi bereits seit einiger Zeit mit einem Antrag rechnet und das Thema Eheschließung sowohl mit ihrer Mutter als auch mit ihrem Vater, dem Immobilienmogul Mohamed Hadid, besprochen hat. „Dass Yolanda zustimmt, war klar. Aber dass Gigi auch mit ihrem Vater über eine mögliche Hochzeit spricht, macht alles viel offizieller“, verrät die Quelle.

Familiäre Unterstützung

Der „A Star Is Born“-Darsteller hat anscheinend auch seine Mutter Gloria Campano in seine Heiratspläne eingeweiht. Gloria gilt als eine der engsten Vertrauten des Schauspielers. „Er bezieht sie in alles ein“, heißt es aus dem Umfeld des Paares.

Patchwork-Pläne

Dem Vernehmen nach streben Cooper und Hadid eine Eheschließung an, damit ihre Kinder aus früheren Beziehungen gemeinsam aufwachsen können. Cooper ist Vater der achtjährigen Lea aus seiner Beziehung mit Ex-Partnerin Irina Shayk, während Gigi mit dem Sänger Zayn Malik die fünfjährige Tochter Khai hat. Nach dem Ende ihrer jeweiligen langjährigen Partnerschaften scheint für das neue Prominentenpaar nun der Weg zum Traualtar geebnet.

