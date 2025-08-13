„Wie ein Spielzeug“: Mutter bringt Baby zu Konzert – Sänger rastet aus!

Mitten im Konzert stoppt Reggaeton-Star Maluma plötzlich seine Show. Der Grund: eine Mutter mit einem einjährigen Kind ohne Gehörschutz im Publikum.

Während eines Konzerts in Mexiko-Stadt kam es zu einem ungewöhnlichen Zwischenfall: Reggaeton-Star Maluma unterbrach seine Show, als er im Publikum eine Mutter mit einem einjährigen Kind ohne Gehörschutz entdeckte. Der 31-jährige Kolumbianer wandte sich direkt an die Frau: „Mit allem Respekt, denkst du, es ist eine gute Idee, ein einjähriges Kind zu einem Konzert zu bringen, bei dem die Lautstärke verdammt hoch und der Sound extrem hart ist?“ Besonders die fehlende Schutzausrüstung für die Ohren des Kleinkindes veranlasste den Musiker zu seiner Intervention. „Nächstes Mal schütz wenigstens seine Ohren“, appellierte er an die Konzertbesucherin.

Der Künstler, selbst Vater der eineinhalbjährigen Paris Londono, zeigte sich persönlich betroffen von der Situation. Er vertrat deutlich seine Position, dass Kleinkinder bei derartigen Veranstaltungen fehl am Platz seien: „Das Kind möchte nicht hier sein.“ In seiner Kritik ging Maluma noch weiter und warf der Mutter vor, ihren Sohn „wie ein Spielzeug“ in die Höhe zu halten. Er forderte sie auf, künftig verantwortungsvoller zu handeln.

Medizinische Bedenken bestätigen Malumas Sorge

Die Bedenken des Musikers sind medizinisch berechtigt: Die Weltgesundheitsorganisation und Hörschutz-Experten warnen, dass bei Konzerten häufig Lautstärken von über 100 Dezibel erreicht werden. Für Babys und Kleinkinder ohne Gehörschutz kann dies zu bleibenden Hörschäden führen. Fachleute betonen, dass bereits kurze Lärmbelastungen über 85 Dezibel das kindliche Gehör schädigen können. Empfohlen wird daher, Kinder unter drei Jahren grundsätzlich nicht ohne speziellen Schutz solchen Lärmpegeln auszusetzen. Bei Veranstaltungen wie Konzerten sollten für Kleinkinder spezielle Kapselgehörschützer verwendet werden, um das Risiko von Hörverlust und Entwicklungsstörungen zu minimieren.

Geteilte Reaktionen

Der Vorfall löste in den sozialen Medien kontroverse Reaktionen aus. „Wir zahlen für das Konzert, nicht für ungefragte Ratschläge“, kommentierte ein User auf TikTok. Andere Nutzer kritisierten den öffentlichen Charakter der Zurechtweisung. „Er hätte ihr einfach Ohrschützer geben können, anstatt sie vor allen bloßzustellen“, schrieb eine Person. Ein weiterer Kommentar brachte die Perspektive der Betroffenen ins Spiel: „Wenn du die Mutter wärst, wärst du weiterhin Fan von Maluma? Er hat sie gerade vor Tausenden Menschen blamiert.“

Trotz der kritischen Stimmen erhielt der Sänger auch zahlreiche unterstützende Kommentare. „Er hat absolut recht, Eltern sollten zumindest die Ohren ihrer Babys und Kleinkinder schützen“, betonte eine Nutzerin. Andere Fans stellten sich ebenfalls hinter den Musiker und würdigten sein Eingreifen.

„Sicherheit geht vor“, lautete das Fazit eines Anhängers.