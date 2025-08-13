Kind springt im Schwimmbad auf Mann – dieser stirbt dabei

Vom Sprungturm direkt in die Tragödie: In einem Schweizer Freibad endete ein Badetag für einen 67-Jährigen tödlich, als ein Kind vom Fünf-Meter-Turm auf ihn sprang.

In einem idyllischen Schweizer Freibad in La Chaux-de-Fonds ereignete sich ein tragischer Zwischenfall während eines sonnigen Badetages. Ein 67-jähriger Schwimmbadbesucher verlor sein Leben, nachdem ein etwa zehnjähriges Kind vom Fünf-Meter-Turm sprang und direkt auf ihn fiel. Trotz sofortiger Hilfeleistung durch anwesende Rettungskräfte verstarb der Mann noch am Unglücksort. Laut Informationen des Schweizer Magazins Blick wurden zwar umgehend Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet, doch die schweren Verletzungen des Seniors erwiesen sich als tödlich.

Polizei sucht nach dem Kind

Die Kantonspolizei Neuenburg hat eine strafrechtliche Untersuchung zum Unfallhergang eingeleitet und sucht weiterhin nach dem etwa zehnjährigen Jungen mit braunen Haaren, der zum Zeitpunkt des Vorfalls vermutlich eine dunkelblaue Badehose trug. Das Kind wurde möglicherweise von einer Frau begleitet. Zeugen, die Hinweise zur Identität des Kindes geben können, werden gebeten, sich direkt bei der Polizei zu melden.

📍 Ort des Geschehens

Weitere Badeunfälle

Der Vorfall reiht sich in eine beunruhigende Serie von Badeunfällen ein. Erst in der Vorwoche war in einer anderen Schweizer Badeanstalt ein 55-jähriger Mann bewusstlos im Wasser entdeckt worden.

In diesem Fall konnte der leitende Bademeister durch sein beherztes Eingreifen das Leben des Verunglückten retten.