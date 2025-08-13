Billa & Penny rufen diese Fleischprodukte zurück!

Druckfehler sorgt für Verwirrung bei Fleischwaren: Innereien von Billa und Penny haben einen Monat kürzere Haltbarkeit als auf der Verpackung angegeben.

Mehrere Fleischprodukte von Billa und Penny werden zurückgerufen. Ein Druckfehler beim Verbrauchsdatum ist der Grund für diese Maßnahme. Der Hersteller rät dringend davon ab, die betroffenen Artikel nach dem tatsächlichen Ablaufdatum zu konsumieren.

Die Firma Dachsberger & Söhne GesmbH hat einen Rückruf für verschiedene Fleischwaren eingeleitet, die in den Handelsketten Billa und Penny verkauft wurden. Auf den Verpackungen wurde irrtümlich ein falsches Haltbarkeitsdatum aufgedruckt. Kunden werden nun aufgefordert, vom Verzehr der Produkte nach dem korrekten Ablaufdatum abzusehen.

Betroffene Produkte

Im Sortiment von Billa sind drei Artikel der Marke „Hofstadter Fair zum Tier“ betroffen: Schweinszunge Roh, Schweinsherz Roh und Schweinsleber Roh. Bei diesen Produkten wurde fälschlicherweise der 05.09.2025 als Verbrauchsdatum angegeben, obwohl die tatsächliche Haltbarkeit nur bis zum 05.08.2025 gewährleistet ist. Der Lieferant warnt: „Innereien sind empfindliche Produkte und nach dem 05.08.2025 kann die Haltbarkeit nicht mehr garantiert werden. Daher wird von einem Verzehr nach dem 05.08.2025 abgeraten.“

Auch bei Penny gibt es einen ähnlichen Rückruf. Hier betrifft es das Produkt „ICH BIN ÖSTERREICH SCHWEINELEBER (Charge 125314)“. Statt des korrekten Verbrauchsdatums 04.08.2025 wurde irrtümlich der 04.09.2025 aufgedruckt. Auch hier warnt der Hersteller: „Innereien sind empfindliche Produkte und nach dem 04.08.2025 kann die Haltbarkeit nicht mehr garantiert werden.“

Sofortige Maßnahmen in Filialen

Beide Handelsketten haben umgehend reagiert und den gesamten Warenbestand der betroffenen Artikel aus dem Verkauf genommen. Billa bestätigt, dass alle entsprechenden Fleischprodukte bereits aus den Regalen entfernt wurden, um weitere Käufe zu verhindern.

Rückgabemöglichkeiten

Der Lieferant Dachsberger & Söhne GesmbH entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten und bietet an, bereits gekaufte Produkte ohne Kassenbon in den Filialen zurückzunehmen. Sowohl Billa als auch Penny nehmen die betroffenen Artikel unkompliziert zurück, auch wenn kein Kaufbeleg mehr vorhanden ist. Für weitere Fragen können sich Verbraucher per E-Mail an [email protected] wenden.

Der Hersteller betont nochmals ausdrücklich: Innereien sind besonders empfindliche Produkte, bei denen nach dem korrekten Ablaufdatum die Haltbarkeit nicht mehr garantiert werden kann. Dies gilt sowohl für die Billa-Produkte als auch für die Penny-Artikel.